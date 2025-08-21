Bist du zu einer Hochzeit eingeladen und willst dem Brautpaar etwas ganz Besonderes schenken? Unter diesen zehn kreativen Ideen findest du bestimmt etwas Passendes.

1/17 Was man einem Paar zur Hochzeit schenken soll, ist vor allem, wenn es keine Wunschliste gibt, keine leichte Entscheidung. Foto: Getty Images/Tetra images RF

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Manche Hochzeitspaare legen Wunschlisten an, was die Gäste ihnen schenken können. Dann ist das Finden eines passenden Geschenks natürlich kein Problem. Doch wenn dir bei der Wahl keine Grenzen gesetzt sind, ist es gar nicht so leicht, etwas wirklich Aussergewöhnliches zu finden. Wenn du bald zu einer Hochzeit eingeladen bist und dir noch die Ideen für ein passendes Geschenk fehlen, findest du hier Inspiration:

Geschenkidee 1: Nachthimmel

Weil sich die Erde um die eigene Achse und die Sonne dreht, sieht der Nachthimmel immer wieder anders aus. Wie die Sterne an einem ganz bestimmten Tag – zum Beispiel am Hochzeitstag – stehen, kannst du als Bild drucken lassen. Ein romantisches und ausgefallenes Geschenk.

Geschenkidee 2: Kiste voller «erster Male»

Du willst dem Brautpaar Wein oder Champagner zum Anstossen schenken, findest es aber langweilig, nur eine Flasche auf den Gabentisch zu stellen? Dann besorge dir einen Korb und gleich mehrere Flaschen. Beschrifte die Kiste mit «Gründe zum Anstossen» oder «A year of firsts». Jede Flasche bekommt ein Etikett mit Anlässen wie «Erstes Weihnachten», «Erster Jahrestag» oder «Erster Valentinstag».

Geschenkidee 3: Etwas Personalisiertes

Personalisierte Geschenke kannst du mittlerweile auf vielen Plattformen bestellen. So verschenkst du etwas Einzigartiges, das sonst niemand auf den Gabentisch legt. Überlege dir einen persönlichen Spruch oder ein kreatives Design, das du auf T-Shirts, Pullover, Necessaires oder Bilder drucken lässt. Shops findest du online oder auf Instagram, zum Beispiel bei Familicious oder Meleo.

Dasselbe geht auch mit Gravuren: Lass Gläser, Wanduhren oder sogar eine Gartenbank personalisieren – zum Beispiel mit den Namen des Brautpaars, dem Hochzeitsdatum oder einem witzigen Spruch.

Geschenkidee 4: Liebesroman oder -zeitung

Auch Bücher kannst du personalisieren lassen. In einem Liebesroman lassen sich die Namen der Hauptfiguren einfach durch die Namen des Brautpaars ersetzen. Je nach Geschmack der beiden kannst du auch zu einem Thriller oder einer Komödie greifen.

Etwas aufwendiger, aber sehr besonders, ist eine personalisierte Zeitung. Mit Fotos und persönlichen Texten gestaltet, ist sie ein Geschenk mit viel Herz.

Geschenkidee 5: Zeit zu zweit

Mit einem Gutschein für einen aussergewöhnlichen Ausflug liegst du nie falsch. Es gibt viele Angebote für romantische Zeit, zum Beispiel ein Fondue-Essen im Iglu, ein Husky-Abenteuer oder andere besondere Erlebnisse – zum Beispiel auf geschenkidee.ch.

Geschenkidee 6: Geschenk-Schnitzeljagd

Eine Geschenk-Schnitzeljagd kann ein lustiger Programmpunkt sein – solange sie nicht zu gross oder zeitaufwendig wird. Verstecke kleine Geschenke wie Schokolade oder eine Weinflasche in der Nähe der Feier. Mit kleinen Aufgaben wird das Brautpaar von Geschenk zu Geschenk geführt, bis alle Päckchen gefunden sind.

Geschenkidee 7: Baum

Ein Baum ist ein schönes Symbolgeschenk. Ob Obst- oder Laubbaum – er wächst wie die Liebe des Brautpaars. Später kann er im Garten eingepflanzt werden und bleibt so als Erinnerung an dich und dein Geschenk erhalten.

Geschenkidee 8: Bild malen lassen

Ein echter Hingucker fürs gemeinsame Zuhause: Lass ein Foto des Brautpaars als Gemälde oder Karikatur anfertigen und überreiche es als Geschenk.

Geschenkidee 9: Geld speziell verpacken

Wünscht sich das Brautpaar Geld, kannst du es kreativ verpacken:

Rolle die Scheine zusammen und klebe sie in einen Bilderrahmen unter den Spruch: «Was ist schon eine Million, wenn ihr euch habt? Nichts!»

Falte die Noten zu Schmetterlingen und arrangiere sie hübsch, z. B. aufgehängt in einer Hutschachtel.

Befülle eine Pralinenschachtel statt mit Schokolade mit Geldscheinen oder Münzen.

Geschenkidee 10: «Goldene Tischlerei»

Nach japanischer Tradition wirft man zerbrochene Keramik nicht weg, sondern fügt sie mit Gold wieder zusammen – das nennt sich Kintsugi und bedeutet frei übersetzt «Goldene Tischlerei». Es steht für die Wertschätzung von Fehlern und dass man nicht gleich alles aufgeben soll – eine wunderbare Metapher für die Ehe. Ein Kintsugi-Set, mit dem das Brautpaar eine Schale selbst reparieren kann, findest du online.