Am Donnerstagabend entscheidet sich, welche zwei Kandidaten bei «Germany's Next Topmodel» gewinnen. Im Vorfeld gibt Beatrice Egli bekannt, welcher Kandidat ihr grosser Favorit ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Donnerstagabend wird das Finale von «Germany's Next Topmodel» ausgestrahlt

Beatrice Egli unterstützt Männermodel Tony Eberhard als ihren Favoriten

Sechs Finalisten: Drei Frauen, drei Männer, Show bereits in Los Angeles aufgezeichnet

Sophie Ofer Redaktorin People

Die Spannung steigt: Am Donnerstagabend wird bekannt, welches Model-Duo siegreich aus dem «Germany's Next Topmodel»-Finale hervorgehen wird. Für Schlagerstar Beatrice Egli (37) ist jetzt schon klar, wer das Rennen gewinnen soll. Auf Instagram wünscht Egli dem Kandidaten Tony den «GNTM»-Sieg. Ganz überraschend kommt ihre Wahl nicht: Mit dem Männermodel verbindet sie eine persönliche Erinnerung.

In einem Instagram-Post schreibt Egli: «Mit diesem kleinen Throwback (mit dem Begriff wird umgangssprachlich an einen zurückliegenden Moment oder eine frühere Zeit erinnert, Anm. d. R.) zu unserem gemeinsamen ‹Alibi›-Musikvideo-Dreh drücke ich Tony Eberhardt heute Abend ganz fest die Daumen für das Finale von ‹Germany's Next Topmodel›.»

«Person, mit der ich auch gematcht habe»

Während der aktuellen «GNTM»-Staffel hatte Egli einen Job für eines der Männermodels zu vergeben: Ihre Wahl fiel damals auf Tony, der anschliessend im Musikvideo zu ihrem Lied «Alibi» mitwirken durfte. In ihrem Instagram-Post teilt Egli mehrere Bilder, die sie beide während «inniger Momente» zeigen – natürlich nur im Musikvideo. Dann fragt Egli ihre Community noch: «Sitzt ihr heute Abend auch vor dem Fernseher?»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schon beim damaligen «GNTM»-Casting schwärmte Egli von Tony: «Ich mag seine Männlichkeit, er hat so eine sexy Ausstrahlung», sagte sie. «Wir haben uns für die Person entschieden, die uns in den Bann gezogen, die uns begeistert hat, und vor allem für die Person, mit der ich auch gematcht habe.»

Zu Blick sagte Egli damals: «Gerade dieses Jahr finde ich den Cast sehr spannend durch die Vielfalt der Typen. Durch diese tolle Auswahl bekam ich noch mal ganz neue Fantasien für das Musikvideo.»

Gewinner stehen schon fest

Ob Tony unter den drei Männermodels am Abend als Sieger hervorgehen wird – und sich das Preisgeld von 100'000 Euro holen wird –, bleibt noch abzuwarten. Er zieht gemeinsam mit Aurélie (22), Daphne (25), Anna (22), Ibo (21), Tony (31) und Godfrey (34) ins Finale ein, das um 20.15 Uhr auf ProSieben läuft. Dann zeigt sich, wer das Finale von «Germany's Next Topmodel» 2026 für sich entschieden hat. «Entschieden hat», weil die Show mit Heidi Klum (52) in diesem Jahr erstmals nicht live ausgestrahlt wird, sondern bereits vor einigen Wochen in Los Angeles (USA) aufgezeichnet wurde.

Kürzlich sorgte ein angeblich geleaktes Magazin-Cover für Wirbel, welches das Gewinnerduo schon verraten haben soll. Darüber, ob die Gerüchte sich bewahrheiten, wird es um circa 23 Uhr Klarheit geben.