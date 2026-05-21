Aus acht macht sechs: Das war im Halbfinale von «Germany's Next Topmodel» das Motto. Drei Frauen und drei Männer kämpfen somit am nächsten Donnerstag um den Titel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das «GNTM»-Finale 2026 findet erstmals in Los Angeles statt

Nur 2000 Gäste im Los Angeles Theatre, keine Live-Übertragung

Gewinnerin oder Gewinner erhält 100'000 Euro am 28. Mai 2026

Saskia Schär Redaktorin People

Nächste Woche wird bereits zum 21. Mal entschieden, wer «Germany's Next Topmodel» wird. Bis dahin müssen allerdings noch zwei der insgesamt acht im Halbfinale stehenden Models die Show verlassen: Ein Mann und eine Frau. Die entsprechende Entscheidung ist am Donnerstagabend gefallen.

Heidi Klum (52) beurteilte dabei das «Harper's Bazaar»-Covershooting sowie einen Walk. Unterstützung erhielt sie von der Chefredaktorin des Modemagazins, Kerstin Schneider, sowie von dem südafrikanischen Topmodel Candice Swanepoel (37). Bei den Frauen bekam als Erstes Bauerntochter Anna (22) ihr Foto, welches ihr den Finaleinzug sichert. Nach ihr folgten Aurélie (22) und Daphne, was gleichzeitig bedeutet, dass das «GNTM»-Abenteuer für Anika kurz vor Schluss beendet wird.

Die Entscheidung ist Klum bei den Frauen bereits schwergefallen, bei den Männern allerdings noch einiges schwerer. Schlussendlich schickte die Model-Mama Godfrey (34), Tony (31) und Ibo (21) ins Finale. Luis musste seine Koffer packen und nach Deutschland zurückfliegen, erklärte ihm Klum.

Grosse Neuerungen beim Finale

Ganz so dürfte es hinter den Kulissen allerdings nicht abgelaufen sein. Denn zum ersten Mal in der «GNTM»-Geschichte findet das grosse Finale nicht in Deutschland, sondern direkt vor Ort in Los Angeles statt, genauer gesagt im Los Angeles Theatre. Dieses fasst im Gegensatz zu früheren Finalstätten keine 15'000, sondern lediglich rund 2000 Personen. Auch wird das Finale nicht wie in den vorherigen Jahren live übertragen, sondern wurde laut dwdl.de bereits Ende Februar zusammen mit den übrigen Folgen aufgezeichnet.

Da im Finale jeweils die restlichen «GNTM»-Models der aktuellen Staffel zugegen sind, dürfte das Produktionsteam Luis nicht noch einmal extra nach Deutschland geschickt haben, nur um ihn wenige Tage später wieder zurückzuholen. Schliesslich ist Sparen angesagt. Das zeigt sich auch daran, dass im Gegensatz zu anderen Jahren Familie und Freunde nicht nach Los Angeles eingeflogen wurden. Stattdessen gab es zur Motivation digitale Grussbotschaften – von den einstigen Mitkandidatinnen und Kandidaten.

Wo sich Heidi Klum jedoch nicht hat lumpen lassen, ist bei der Gästeauswahl. So werden im historischen Theater nicht nur die beiden Topmodels Winnie Harlow (31) und Adriana Lima (44) zu sehen sein, sondern auch die Sängerinnen Nicole Scherzinger (47) und Demi Lovato (33). Für echten Hollywood-Glamour sorgt derweil niemand Geringeres als Sharon Stone (68).

Wer sich den Titel «Germany's Next Topmodel» und somit je 100'000 Euro sichert, das zeigt ProSieben am kommenden Donnerstag um 20.15 Uhr.