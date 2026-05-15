Manon Bannerman ist Mitglied der Girlgroup Katseye, die Millionen von Fans begeistert. Ihr Showbusiness-Know-how konnte sie am Donnerstag bei «Germany's Next Topmodel» als Gastjurorin anwenden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neun Models kämpfen bei «GNTM» um Halbfinale, Manon Bannerman co-jurierte

Bannerman hat 6,2 Mio. Instagram-Follower und gewann MTV Music Award

Acht Kandidaten ziehen ins Halbfinale ein

Saskia Schär Redaktorin People

Neun Models kämpften am Donnerstag bei «Germany's Next Topmodel» um den Einzug ins Halbfinale. An der Entscheidung war nicht nur Heidi Klum (52) beteiligt, sondern auch das britische Model Callum Harper (23) und die Schweizer Sängerin Manon Bannerman (23). Hierzulande mag sie vielen kein Begriff sein, doch mit ihrer Band Katseye feiert sie internationale Erfolge, war dieses Jahr für gleich zwei Grammys nominiert, holte sich einen MTV Video Music Award und hat eine 6,2 Millionen schwere Gefolgschaft auf Instagram. Derzeit nimmt sie sich eine kleine Auszeit, tritt nicht mit der Band auf.

Die in Luzern geborene Sängerin hat als Gastjurorin bei «GNTM» ein Wörtchen mitzureden. Die verbleibenden neun Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich in einem Walk vor der dreiköpfigen Jury beweisen. Dabei müssen sie nicht nur drei verschiedene Posen und Emotionen zeigen, sondern sich auch mit ihrem Oben-ohne-Look anfreunden: Mit zwei Ausnahmen wird allen Models eine Glatze verpasst. Dies jedoch nicht mit einem Rasierer, sondern mit Glatzenkappen und Make-up. Einzig Godfrey (34) und Anika (27) bleiben von der Prozedur verschont, da er sich die verbleibenden Haare sowieso immer abrasiert und ihr wegen ihrer Alopecia-Areata-Erkrankung gar keine wachsen.

«Ich fehl nur in zwei Folgen – das ist in Ordnung»

Die Walks der «Eierköpfe», wie Aurélie (21) sich und die restlichen Models nennt, rufen bei der Jury unterschiedliche Meinungen hervor. Insbesondere was Ibo (21) betrifft. Während er mit seinen auffälligen Posen bei Mannon Bannerman für Begeisterung sorgt, sieht das bei Klum anders aus. Sie schickt ihn dennoch eine Runde weiter und somit ins Halbfinale. Kandidatin Anna (22) kann sich glücklich schätzen, noch kurz zuvor einen Job ergattert zu haben, sonst hätte es bei ihr wohl wie bei Alexavius in den Tränen geendet. Der 22-jährige Österreicher verpasst als einziger den Einzug ins Halbfinale.

Gewohnt unkonventionell verabschiedet er sich von Heidi Klum, dreht den Spiess um und überreicht für einmal ihr ein Foto. Wer darauf zu sehen ist? Er natürlich. Mit Alexavius verliert «Germany's Next Topmodel» den auffälligsten und unterhaltsamsten Kandidaten. «Ich fehl nur in zwei Folgen – das ist in Ordnung», meint er dazu passend.