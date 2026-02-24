Die Schweizer Sängerin Manon Bannerman ist vorerst nicht mehr Teil der K-Pop-Band Katseye. Hinter den Kulissen soll es zu einem Rassismus-Skandal gekommen sein.

Schweizerin Manon Bannerman pausiert bei K-Pop-Band Katseye wegen Gesundheit

Fans vermuten Rassismus und kritisieren mangelnde Präsenz der Sängerin

Fans vermuten Rassismus und kritisieren mangelnde Präsenz der Sängerin

Katseye plant Auftritte bei Coachella und Lollapalooza ohne Bannerman

Fynn Müller People-Redaktor

Was steckt wirklich hinter dem Aus von Luzernerin Manon Bannerman (23) bei der Girlgroup Katseye? Am Freitag verkündete die Plattenfirma der K-Pop-Band, dass Bannerman eine «temporäre Pause» einlegt, um sich um ihre «Gesundheit und ihr Wohlbefinden» zu kümmern.

Die Entscheidung sei nach «offenen und ehrlichen Gesprächen» mit dem Management gefallen, so Katseye. Nur: Die Fans glauben das nicht und werfen der Popband Rassismus vor. In den sozialen Netzwerken wird über ein mögliches «Sidelining» gemutmasst – die schrittweise Entfernung eines Mitglieds aus einer Gruppe. Die britische «Daily Mail» berichtet ebenfalls darüber.

Ein Like heizt die Gerüchte an

Hinweise dafür seien, dass die Schweizerin bei Auftritten und Werbung in der Vergangenheit weniger präsent gewesen sein soll als ihre Bandkolleginnen. Ein Like von Bannerman hat die Gerüchte weiter angeheizt. Popkultur-Kommentatorin Simply Simone behauptet in dem Tiktok-Beitrag, Bannerman sei Opfer von «abscheulichem Hass» aufgrund ihrer Hautfarbe. Dass die Schweizerin selbst den Post mit «Gefällt mir» markierte, ist für viele Fans Indiz genug.

Gleichzeitig sorgt ein Bericht des US-Gossip-Portals «Deuxmoi» für Aufsehen. Dort behauptet eine anonyme Quelle, dass Bannerman «schrittweise aus der Gruppe herausgenommen wird». Es handelt sich dabei lediglich um eine Spekulation. Offiziell bestätigt ist diese Aussage nicht. Weder die Sängerin noch das Management oder Label haben sich bisher zu den Gerüchten geäussert. Eine Blick-Anfrage bei Universal Music blieb bisher unbeantwortet.