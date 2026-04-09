Nervös und unsicher – doch am Ende ein Erfolg: «GNTM»-Kandidatin Anna punktet im Medientraining mit Einblicken in ihr Leben. Zuvor dachte sie noch, sie sei deutlich weniger spannend als ihre Mitkonkurrenten und habe nichts zu erzählen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kandidatin Anna (22) überzeugt trotz anfänglicher Unsicherheit bei «GNTM»-Medientraining

Erste Flugreise nach Los Angeles und Bauernhof-Erfahrungen faszinieren Medienvertreterinnen

Zwei Einzelinterviews für Anna, während Nana (24) die Show verlassen muss War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Die Kandidatinnen und Kandidaten bei «Germany's Next Topmodel» müssen sich in dieser Woche im Medientraining beweisen. Dies bereitet besonders der Bayerin Anna (22) grosse Mühe. Im ersten Übungs-Interview mit Moderator und Amira-Aly-Freund Christian Düren (35) wusste sie nicht zu überzeugen, war vor der Pressekonferenz mit Vertreterinnen von unter anderem «Gala», «Bunte» und «Bild» entsprechend nervös.

«Ich hab nichts zu bieten, was ich sagen kann», erklärt sie kurz vor der PK ihrer Mitkandidatin Antonia (19). Diese widerspricht ihr mit einem «Red einfach mehr über dich, du hast viel zu erzählen». «Da gibts nicht viel», entgegnet Anna und verstärkt ihre Position auch vor der Kamera. «Meine grösste Angst ist eben, dass ich langweilig bin».

Sie habe nicht so viele Geschichten zu erzählen wie die anderen Models, sei «nicht so interessant» aber hoffe dennoch, dass sie einige Fragen bekomme und die nett beantworten könne.

«Ich bin noch nie geflogen»

Als es dann ernst gilt und sie sich gleichzeitig mit drei weiteren Models den Medienvertreterinnen Stephanie Göttmann-Fuchs («Bunte»), Tanja May («Bild»), Doris Brückner («Gala») Nora Lay («taff») und Podcasterin Feli («life is felicious») gegenübersieht, merkt sie bald, dass ihre Angst unbegründet war. Ihre Tätigkeit als Pflegefachfrau, ihre Reise zu «GNTM» und ihr Aufwachsen auf einem Bauernhof in Bayern stösst bei den Frauen auf grosses Interesse.

So will Göttmann-Fuchs wissen, ob Anna eine Kuh melken kann. Als diese das bejaht und dann noch anfügt, dass sie auch Butter machen könne, zeigt sich die Journalistin begeistert. Gleichzeitig möchte sie wissen, ob sie dieser Welt denn nun den Rücken kehren wolle. «Nicht unbedingt den Rücken kehren. Ich will schon raus in die Welt. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal geflogen nach L.A., ich bin noch nie geflogen. Das war gruselig, zu Anfang, aber es ist wirklich schön, was ich zurzeit erleben darf».

Schön wird es für die 22-Jährige auch nach der PK, als zwei der Medienvertreterinnen erklären, mit Anna ein Einzelinterview führen zu wollen. Anika (27), Julia (25) und Alexavius (22) dürfen sich ebenfalls über eine Medienberichterstattung zu ihrer Person freuen. Als Negativbeispiel hat sich Kandidatin Nana (24) hervorgetan, die mit ihren Antworten nicht zu gefallen wusste. Auch beim Shooting und dem Walk lief es für sie nicht wirklich gut, weshalb sie die Show schlussendlich verlassen muss.