Eklat bei «GNTM»: Heidi Klum schickt ihre Kandidaten zum Nacktshooting. Als sich Kandidatin Safia weigert, daran teilzunehmen, fällt Klum aus allen Wolken und schickt das Model kurzerhand nach Hause.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GNTM-Kandidatin Safia (25) verweigert Nacktshooting am Mittwoch in Los Angeles

Heidi Klum schockiert: Safia beruft sich auf persönliche Prinzipien

Safia scheidet aus, Merret (24) nach Kritik am Shooting ebenfalls War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Es ist Teil des Showkonzepts von «Germany’s Next Topmodel», dass Kandidatinnen und Kandidaten über ihre Grenzen hinausgehen sollen. So gehört auch das sogenannte Nacktshooting längst zum Standardrepertoire der Sendung.

Am Mittwoch kommt es dabei zu einem Eklat, der sogar «Model-Mama» Heidi Klum (52) aus der Fassung bringt: Eine Kandidatin besteht auf ihre persönliche Grenze und verweigert das Hüllenlos-Shooting. Für Klum ein Affront, handelt es sich doch ausgerechnet um die Nachrückerin Safia (25), die vergangenes Jahr wegen gesundheitlicher Probleme ausscheiden musste und nun zum zweiten Mal antreten durfte.

«Es spricht gegen meine Prinzipien»

Bei «Germany’s Next Topmodel» müssen sich die Teilnehmenden immer wieder Herausforderungen stellen: Ob sie beim Fotoshooting ihre Höhenangst oder Spinnenphobie überwinden müssen, oder ihnen beim Umstyling die Haare abgeschnitten werden, Klum verlangt ihren Kandidaten einiges ab. In der aktuellen Folge vom Mittwoch sollten die Models in einer aufwendig inszenierten Unterwasserwelt posieren – nackt. Das Ganze fand im Hafen von Los Angeles, Kalifornien (USA) statt und wurde vom britischen Star-Fotografen Rankin (59) eingefangen.

«Mir sind ästhetische Bilder mit Anspruch sehr wichtig. Meine Models werden zu mystischen High-Fashion-Fischen», erklärt Heidi Klum, als sie das Nacktshooting ankündigt. Sie erntet dafür gemischte Reaktionen. «Ich weiss nicht, was die mit uns machen werden, aber ich habe irgendwie Lust», freut sich Kandidat Ibo (21) auf den Shoot. Auch Godfrey (34) ist der Vorstellung überhaupt nicht abgeneigt: «Ich liebe es, mich zu zeigen, let's go!» Bei anderen sorgt die Challenge für Unbehagen: Nana (24) etwa erklärt, das Nacktshooting widerspreche ihren religiösen Werten, jedoch dürfe man sich nicht zu sehr «verkopfen». Für Safia (25) ist es hingegen ein absolutes No-go. Sie weigert sich, daran teilzunehmen: «Das spricht gegen meine Prinzipien. Der nackte Körper ist nur für bestimmte Personen gedacht, wie für meinen Mann oder meinen Freund.»

«Ich falle aus allen Wolken»

Safias Haltung stösst Heidi Klum völlig vor den Kopf. «Das gibt es ja wohl nicht, oder? Ich falle jetzt gerade aus allen Wolken. Das kann ich nicht glauben», so die entgeisterte Reaktion der Show-Chefin. Ihr Schock ist umso grösser, da es sich bei Safia um eine Nachrückerin handelt. Sie musste die Show letztes Jahr wegen gesundheitlicher Probleme vorzeitig verlassen. Von Klum bekam sie eine zweite Chance und durfte 2026 zurückkehren.

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«Wir mussten extrem viel machen, um dich hierhin zu bekommen: das Visum, die Reise, die Versicherung. Das finde ich nicht so cool. Es ist schade für die Models, die vor dir ausgeschieden sind. Die hätten vielleicht noch da sein können», redet Klum Safia ins Gewissen. Doch die lässt sich nicht umstimmen, nimmt das zweite Show-Aus in Kauf: «Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich könnte dann nicht mehr ruhig schlafen. Ich habe noch ein Leben danach.» Auf Instagram schreibt sie später, sie sei «einfach nur froh», dass sie sich selbst treu geblieben ist.

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Safia bezahlt mit ihrer «GNTM»-Chance: Klum wünscht ihr eine «schöne Heimreise», die Kandidatin scheidet aus der Staffel aus. Damit ist sie am Mittwoch jedoch nicht die Einzige: Auch Merret (24) schafft es nicht in die nächste Runde. Sie habe das Thema des Nacktshootings – «High Fashion» – nicht richtig umgesetzt und «zu sexy» posiert. «Es ist das Einzige, was du uns angeboten hast. Ich habe mir alle Bilder angesehen, und es ist wirklich kein einziges gutes Bild von dir dabei, was mich als Fotograf schockiert», urteilt Rankin.



