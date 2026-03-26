Das grosse Umstyling ist bei «Germany's Next Topmodel» jeweils eine der beliebtesten Folgen. Dieses Mal kam es gleich zu zwei Premieren: Ein Mann erhielt Extensions – und ein anderer ein absolutes Wunschkonzert. Auch Tränen sind geflossen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bei «GNTM» 2026 erhielten sechs Männer und sechs Frauen neue Looks

Boureima durfte erstmals seine Frisur selbst wählen, entschied sich für Spitzen

Alexavius erhielt schwarze Extensions – eine Premiere für Männer bei «GNTM» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Diese Woche steht bei «Germany's Next Topmodel» (GNTM) das grosse Umstyling an. Nicht alle müssen sich jedoch den Scheren, Rasierern und Haarfärbemitteln von Klums Stylingteam stellen. Lediglich sechs der insgesamt zehn Jungs und die Hälfte der zwölf Mädels erhalten eine neue Frisur.

Die Schweizer Kandidatin Bianca Sissing (47) gehört nicht dazu. Heidi Klum (52) scheint mit den langen, schwarzgrauen Haaren der Ex-Miss-Schweiz zufrieden zu sein. Anders sieht es bei Kandidat Boureima (21) aus. Er gehört zu den Umstyling-Auserwählten, verbrachte die ersten fünf Stunden am entsprechenden Tag allerdings nur mit Warten.

Als Klum ihn dann zu seinem Coiffeur führt, kommt es zu einer absoluten Premiere: Boureima darf selbst aussuchen, wie er umgestylt wird. Ob Extensions, Glatze, Farbe – es liegt in seiner Hand. Die Welt der unendlichen Möglichkeiten steht ihm offen und er entscheidet sich schlussendlich – Trommelwirbel – fürs Spitzenschneiden. Entsprechend klein ist seine optische Veränderung. Ganz anders sieht das bei den folgenden Models aus:

Antonia (19)

Das Küken der Frauen erhält das auffälligste Umstyling. Ihre langen, braunen Haare weichen einem schulterlangen, rötlichen Schnitt, der schwer an die 1980er-Jahre erinnert. «Ich seh aus wie ein Fuchs», meint sie beim ersten Blick in den Spiegel. Das will sie allerdings als Kompliment verstanden haben: «Ich mag Füchse.»

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Alexavius (22)

Bei den Männern durchlebte Alexavius die grösste Veränderung. Nicht nur musste er sich von seinem Schnauz – den er konsequent Bart nennt – trennen, sondern erhielt pechschwarze Extensions. Eine weitere Premiere beim GNTM-Umstyling: Noch nie zuvor hat ein männliches Model eine Haarverlängerung erhalten.

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Julia (25)

Aus «jungfräulichen» braunen Haaren wurden bei der RTL-Journalistenschülerin Julia beinahe weisse, die ihr gewisse Ähnlichkeiten mit einer Schneekönigin gaben. Ihr bisher noch nie gefärbtes Haar derart aufzuhellen, erforderte einiges an Bleaching. Die ganze Chemie hat ihr wortwörtlich die Tränen in die Augen getrieben. Ausnahmsweise waren das die einzigen Tränen, die beim diesjährigen Umstyling geflossen sind.

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Tony (31)

Auch das Haupt von Tony erstrahlt neu in Platinblond. Vorbei ist die Zeit als brünetter Junge. Ob Blondinen wirklich mehr Spass haben? Das kann der einstige Handballer dann in einigen Wochen berichten.

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Luis (24)

Der Hamburger Luis bleibt zwar blond, muss sich dafür von seinen Locken verabschieden. Stattdessen bekommen die Zuschauenden nun seine Stirn zu sehen.

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Yanneck (24)

Ähnlich wie Luis erging es Yanneck. Er musste kräftig Haare lassen, hat nun nicht mehr derart viele übrig, als dass er sie wie gewohnt in die Stirn frisieren könnte. Das Ergebnis gefällt nicht nur ihm, sondern auch seinem Flirt Anna (22). Sie meint, er sei nun kein «Milchbubi» mehr, sondern «cool».