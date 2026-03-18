Heisses Couple-Shooting bei «GNTM» in Los Angeles: Bei den Models sprühen die Funken. Für zwei Teilnehmer endet die Reise jedoch abrupt – Heidi Klum schickt sie nach Hause.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Topmodels ziehen in Ranch bei Los Angeles für Couple-Shooting ein

Es knistert bei Anna und Yanneck, Heidi schickt sie weiter

Zwei Models fliegen raus, Entscheidung am Donnerstag auf ProSieben um 20.15 Uhr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Für die Models geht es in dieser Woche nach Los Angeles. Dort beziehen die Top-13 der Frauen mit den Top-13 der Männer eine grosszügige Ranch westlich der US-Metropole, in der Nähe des Promi-Hotspots Thousand Oaks. In ihrem neuen Refugium angekommen, lernen die Mädels zum ersten Mal die Jungs kennen und umgekehrt. Kaum sind die Namen ausgetauscht, erfahren sie auch sogleich, was ihre erste Aufgabe sein wird: ein Couple-Shooting. Bei diesem soll es heiss zu und her gehen, die Funken sollen nur so fliegen.

Dafür müssen sie sich einen Partner, respektive eine Partnerin aussuchen. Ob vom anderen Geschlecht oder vom eigenen ist ihnen dabei selbst überlassen. Während die meisten Kandidatinnen und Kandidaten jeweils fragen, wer mit ihnen zusammen modeln will, geht Godfrey (34) einen anderen Weg: Kaum wird er aufgerufen eine Partnerin oder einen Partner zu wählen, ist schon ein: «Ich nehme Bianca» zu hören. Widerworte gibt es von der Schweizer Kandidatin keine zu hören.

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Bei einigen Paaren knistert es gewaltig

Vor dem sehr intimen Shooting steht erst eine Probe mit Schauspielerin und Coachin Nina Rausch an. Dabei sollen die Kandidatinnen und Kandidaten ihrem gegenüber immer näherkommen, ohne dass dabei die eigenen Grenzen überschritten werden. Gewissen Paaren gelingt das ganz gut, die ersten Küsse fallen nach kurzer Zeit. Anderen Duos fällt die Aufgabe deutlich schwerer.

Und dann gibt es noch jene, bei denen es bereits bei der Probe knistert. Zu ihnen gehören Anna (22) und Yanneck (25), die sich erst noch etwas zurückhaltend geben, später mit ihrer Leistung aber sowohl Heidi Klum (52) als auch den Fotografen Vijat Mohindra (41) von sich überzeugen. Sie sind derart im Element, dass sie gar nicht bemerken, dass der Fotograf schon längst keine Fotos mehr schiesst. Auch bei Antonia (19) und Louis (23) stimmt die Chemie. Bei ihnen darf man sich gar fragen, ob hier das nächste «GNTM»-Liebespaar im Anflug ist. Bei dem Körpereinsatz der vier verwundert es nicht, dass sie von Heidi direkt in die nächste Runde geschickt werden.

Zwei Models müssen direkt nach dem Shooting wieder gehen

Und wie haben sich Bianca Sissing (47) und Godfrey geschlagen? «Vielleicht wart ihr heute nicht die absoluten Spitzenreiter, aber ihr habt trotzdem ein gutes Foto hinbekommen», meint Heidi Klum zu ihnen beiden und stellt klar: «Ihr seid auf jeden Fall weiter».

Deutlich weniger gut lief es für Aurélie (21), Eileen (19), Juna (23), Felix (27), Lukas (21) und Lara (19). Zwei von ihnen müssen nach dem Foto-Shooting Los Angeles direkt schon wieder verlassen. Welche beiden das sind, das verrät Heidi Klum dann erst in der Anschlussfolge. Diese wird am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.