Bianca Sissing ist eine Runde weiter bei «Germany's Next Topmodel». Beim Fotoshooting vergleicht Heidi Klum sie gar mit einem wahren Superstar. Die Ex-Miss-Schweiz erhält das begehrte Foto fürs Weiterkommen – und darf mit nach Los Angeles.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bianca Sissing beeindruckt Heidi Klum bei «Germany's Next Topmodel» erneut

Heidi Klum vergleicht Sissing mit Jennifer Lopez nach beeindruckendem Shooting

Bianca Sissing gewinnt Flugticket nach Los Angeles und überzeugt auf dem Laufsteg

Vergangene Woche war Heidi Klum (52) von Bianca Sissing (47) absolut überwältigt. So sehr, dass sich die Schweizerin ein Ticket zur Show «Blinded by Delight» im Berliner Friedrichstadt-Palast ergatterte – nur eines von drei, wohlgemerkt.

Diese Woche wurde es ebenfalls wieder aufregend bei «Germany's Next Topmodel». Die 16 verbliebenen Kandidatinnen mussten sich nicht nur in einem Fotoshooting beweisen, bei dem sie gegeneinander antraten, sondern wie immer auch einen alles entscheidenden Walk hinlegen. Und dabei ging es nicht nur um ein Foto, sondern um ein Flugticket nach Los Angeles (USA).

Gutes Shooting, guter Walk, Ticket gesichert

Die Schweizer Kandidatin und Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing begeisterte Heidi Klum einmal mehr. Beim Shooting mit Starfotograf Kristian Schuller (55) wurde Sissing zu einer grünen Blume und posierte so grazil, wie man es von so einem Pflänzchen erwartet. Ein besonderes Kompliment kam dann auch just von Heidi Klum höchstpersönlich, die Bianca Sissing mit einem absoluten Weltstar verglich. «Sie sieht irgendwie aus wie Jennifer Lopez heute», so die Model-Mama.

Ein gutes Fotoshooting alleine reicht jedoch noch nicht, um Heidi Klum dazu zu bewegen, einen mit in die nächste Runde zu nehmen. Also ging es erneut in verschiedenen Outfits auf den Catwalk. Das Fazit nach Bianca Sissings Lauf? «Sie sieht sehr stark aus, elegant, sexy», sagt Heidi Klum bestimmt. In einem Look komplett in Weiss kann Bianca Sissing erneut von sich überzeugen. Besonders ihre Pose am Ende beeindruckte. Man merkt: Die Halbkanadierin weiss genau, was sie macht – und lief damit direkt vom Laufsteg auf die Brücke ins Flugzeug gen Los Angeles.

Nächste Woche wird es heiss

Die Vorschau auf nächste Woche zeigt: In Los Angeles wird nicht nur die kalifornische Sonne den Kandidatinnen so richtig einheizen, sondern auch eine ganz besondere Challenge. Die 13 verbliebenen Models treffen dort nämlich auf die Männergruppe von «Germany's Next Topmodel». Und wie könnte man besser das Eis zwischen den beiden Gruppen brechen, als sie vor der Kamera wild herumknutschen zu lassen?