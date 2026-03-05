Auch diese Woche musste Bianca Sissing bei «Germany's Next Topmodel» zeigen, was sie kann. Heidi Klum zeigte sich wieder von der Schweizerin beeindruckt – so sehr, dass dieser eine ganz besondere Ehre zuteil wird.

Silja Anders Redaktorin People

«Germany's Next Topmodel» geht in die achte Folge der diesjährigen Staffel der Frauen. Vergangene Woche war das Abenteuer für die Schweizerin Ursula Gigliotti (54) aus der Best-Agerinnen-Kategorie zu Ende. Bianca Sissing (47) darf weiter um den Titel kämpfen.

Diese Woche standen bei den Models die ersten Castings an. Direkt beim ersten Casting kommt die Ex-Miss-Schweiz in die nächste Runde. Für den Job bei dem Brautmodenlabel Kaviar Gauche reicht es am Ende aber nicht.

Bianca Sissing zeigt, was sie kann

Doch Sissing muss nicht verzweifeln, denn diese Woche steht nicht nur der bekannte Entscheidungswalk an, nach dem Heidi Klum (52) entscheidet, welche Models eine Runde weiter kommen und wen sie heimschickt, sondern auch eine besondere Belohnung, wenn man diesen Walk besonders gut absolviert: Ein Ticket zur Premiere der neuen Show im Friedrichstadt-Palst, für den Modedesigner und Gastjuror Jeremy Scott (50) 600 Kostüme designt hat. Zehn Models wollen Klum und Scott mitnehmen. Da der Walk allerdings enttäuschend ausfällt, reduzieren sie das Goodie auf drei Tickets.

In glitzernden Outfits und Helmen – alles designt von Kevin Germanier (34) – begeben sich die Models auf eine rotierende Laufstegscheibe. In der Mitte steht ein Rennauto, bei dem sie posen müssen, dann wählen sie einen der sechs Wege, um am Ende vor Heidi Klum und Jeremy Scott zu stehen, zu posieren und sich wieder auf den Rückweg zu machen. Keine einfache Aufgabe, an der einige Models scheitern. Nicht so Bianca Sissing.

Heidi Klum ist hellauf begeistert

«Der Helm ging ganz gut runter, auch ihr Gesicht war gut», lautet das erste Urteil von Heidi Klum. Jeremy Scott bezeichnet die Schweizerin als «selbstbewusst». «Sie hält die Pose sehr gut, sie macht nicht so viele Spirenzchen. Doch, gefällt mir», verkündet Heidi Klum. Als Sissing ihren Walk beendet und sich auf den Weg zurück in den Backstage-Bereich macht, sagt Heidi Klum zu ihrem Kollegen: «Sie können wir auf jeden Fall mitnehmen zum Friedrichstadt-Palast, oder?» «Auf jeden Fall!», pflichtet der Designer Klum bei.

Damit ist Bianca Sissing die Erste, die sich ihr Ticket in den Friedrichstadt-Palast gesichert hat. Noch weiss sie allerdings nichts von ihrem Glück.

Als es zur grossen Entscheidung kommt, hält Heidi Klum mit ihren Komplimenten an Bianca Sissing nicht zurück. «Du warst in meinen Augen wirklich eine der Besten», erklärt sie einer strahlenden Sissing. Der Walk sei kein einfacher gewesen, doch die Halb-Kanadierin hat diesen mit Bravour gemeistert. «Da muss man gut aussehen und das hast du wirklich auch getan.» Guter Walk, gute Pose, guter Blick. «Wir waren begeistert!»

«Du warst selbstbewusst und es war cool, locker, mühelos. Und genau das hat es so grossartig gemacht», lobt Jeremy Scott Bianca Sissing zuletzt. Heidi Klum überreicht ihr ein Foto und das bedeutet: Die Schweizerin ist weiter und darf nächste Woche erneut zeigen, was sie kann. Und vielleicht klappt es dann auch mit einem der begehrten Jobs.