Ex-Miss Schweiz Bianca Sissing wagt sich wieder ins Rampenlicht: Beim Casting von «Germany's next Topmodel» überzeugt sie Model-Mama Heidi Klum und schafft es unter die Top 27 der Staffel 2026.

Hunderte Kandidatinnen kämpften um den Einzug, zwei Schweizerinnen unter den besten 27

Michel Imhof Teamlead People

Grosser Auftritt für die Miss Schweiz von 2003, Bianca Sissing (47): Die Leiterin eines Yoga-Studios in Luzern stellte sich der Herausforderung und trat im Casting von «Germany's next Topmodel» an. Nach ihrem Laufsteg-Auftritt vor Model-Mama Heidi Klum (52) und Star-Designer Jean-Paul Gaultier (73) die Freude: Die Ex-Miss schafft es weiter und steht damit unter den Top 27 der diesjährigen Staffel.

«Die Entscheidung, bei GNTM anzutreten, habe ich im Frühling 2025 gefällt. Da habe ich gesehen, dass Castings für die nächste Staffel offen sind», erzählt Bianca Sissing auf Anfrage von Blick. «Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, wieder zu modeln. Und beobachte, wie immer mehr ältere Frauen in der Branche gefragt sind. Modeln hat mir immer Spass gemacht, deshalb wagte ich mich an dieses Projekt.»

Heidi Klum und Jean-Paul Gaultier wählten Sissing weiter

Der Casting-Tag sei für sie «sehr aufregend» gewesen. «Zu wissen, dass ich live vor Heidi Klum und Jean-Paul Gaultier laufen werde, war verrückt. Heidi Klum bin ich backstage auch begegnet. Sie war sehr sympathisch und nett», so Sissing.

Im Glitzeroberteil mit blauem Rock schritt Sissing auf den Laufsteg und trat gegen 49 andere Kandidatinnen an. «Meine Botschaft ist für alle Frauen über 40: Egal was passiert im Leben, gebt nicht auf! Verfolgt eure Träume und probiert auch mal etwas Neues aus. Frauen über 40 können sich auch sexy zeigen und Tabus brechen. Darum bin ich da», sagte sie zu Heidi Klum bei ihrer Vorstellung. Und scheint damit gepunktet zu haben. «Dass Heidi Klum und Jean-Paul Gaultier mich als Model schön finden, ist schon ein Erfolg, der einmalig ist.» Heidi Klum lobte ihre positive Ausstrahlung: «Du siehst super aus!», sagte sie zu ihr.

Auch zweite Schweizer Best Agerin dabei

Sissing ist nicht die einzige GNTM-Teilnehmerin aus der Schweiz. Mit Ursula (54) aus Ascona TI ist eine weitere Schweizerin dabei, die unter die Kategorie der Best Ager fällt. So werden alle Models über 35 bezeichnet. «Ich liebe, dass das Feld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer so divers ist. In der Modelbranche braucht es genau das. Alle Menschen wollen sich mit jemandem identifizieren», so Sissing.

Die Ex-Miss will in der Modelshow mit ihrer «authentischen Art und natürlichen Schönheit» punkten. «Alles, was man an mir sieht, ist 100 Prozent Natur. Darauf bin ich stolz», sagt sie. «Ich will zeigen, dass auch ältere Models eine Top-Leistung bringen können.» Ein genaues Ziel für die Sendung habe sie nicht. «Natürlich wäre es ein Riesen-Erfolg, wenn ich ins Finale käme. Und als erste Best Agerin das Format zu gewinnen, das wäre ein Traum!»

Wie sich Bianca Sissing im Wettbewerb weiter schlägt, ist am nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Die Sendung mit den Männermodels läuft auf dem Sender einen Tag früher um dieselbe Uhrzeit.