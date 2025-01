Makatsch, Watson, Moore und Co.

Von der Leinwand auf die Yogamatte: Heike Makatsch und andere Stars machen jetzt als Yogalehrerinnen Karriere. Die Schauspielerin unterrichtet in Berlin, während Ex-Miss Schweiz Bianca Sissing ihr eigenes Studio in Luzern betreibt. Für viele ist Yoga mehr als nur Sport.

Bianca Sissing hat ein eigenes Studio in Luzern, für sie ist Yoga kein Sport, sondern eine Lebenshaltung

Saskia Schär Redaktorin People

Alicia Keys (43), Reese Witherspoon (48), Kate Hudson (45), Russell Brand (49), Gisele Bündchen (44), Kate Beckinsale (51), Miranda Kerr (41), Madonna (66), Willow Smith (24), Miley Cyrus (32), Melanie Winiger (46) und viele mehr: Sie alle lieben und praktizieren Yoga. Dass sich die indische Philosophie bei den Stars seit Jahren grösster Beliebtheit erfreut, ist bekannt. Weniger bekannt hingegen ist, dass einige von ihnen Yoga nicht nur praktizieren, sondern als zertifizierte Yogalehrerinnen selbst unterrichten.

Das neueste Beispiel betrifft die deutsche Schauspielerin Heike Makatsch (53), von der erst diese Woche bekannt wurde, dass sie bei Spirit Yoga in Berlin unterrichtet. Dort hat sie auch 2021 ihre Ausbildung absolviert. «Yoga hilft mir, den hohen Wellen und tiefen Tälern des Lebens gelassener zu begegnen. Wenn ich diese Fähigkeit durch die Praxis weitergeben kann, macht mich das glücklich», schreibt sie auf der Website des Studios. Welche nationalen und internationalen Prominenten ebenfalls ausgebildete Yogalehrerinnen sind, erfährst du hier.

Kate Hall (41)

Foto: Imago

Die englisch-dänische Sängerin («Is There Anybody Out There?») und Ehefrau von Choreograf und Tänzer Detlef Soost (54) ist ein Multitalent: Gesangscoach, Podcasterin, Moderatorin, Fitnesscoach und ausgebildete Yogalehrerin. Auf ihrer Website bietet sie nicht nur zahlreiche Kurse an, sondern auch ihre Bücher zum Thema Yoga und Abnehmen. Wie auch Heike Makatsch gibt Kate Hall bei Spirit Yoga in Berlin ihre Stunden.

Bianca Sissing Loetscher (45)

Foto: Instagram

Die Miss Schweiz von 2003, die im selben Jahr mit Yoga begonnen hat, darf seit 2013 Yoga unterrichten. Seit 2019 hat sie ihr eigenes Studio in Luzern. Yoga sei für sie «keine Form von Sport oder eine Aneinanderreihung von Haltungen», sondern «eine Lebenshaltung, eine Philosophie des Seins», wie sie auf ihrer Website schreibt.«Wie du dein Leben abseits der Yogamatte gestaltest, ist genauso wichtig wie das Leben auf der Yogamatte. Yoga ist Wellness, Heilung, Therapie für Körper, Geist und Seele.»

Emma Watson (34)

Foto: Imago

Die Hermine-Granger-Darstellerin hat nicht nur einen Uniabschluss in der Tasche, sondern auch ein Zertifikat als Yogalehrerin. Drei Jahre nach ihrem letzten «Harry Potter»-Dreh erklärte Watson in einem Interview mit der «Elle Australia» 2014 ihre Beweggründe für die Yoga-Ausbildung. So sei sie viel unterwegs gewesen, habe aber nicht gewusst, was sie für ihr Leben und wo sie wohnen wollte. Daher dachte sie sich: «Ich muss einen Weg finden, um mich immer sicher und zu Hause zu fühlen. Denn ich kann mich nie auf einen physischen Ort verlassen.» 2013 hat sie sich daher zur Yoga- und Medidationslehrerin ausbilden lassen, was ihrem «verrückten Leben» etwas Bodenhaftung gebe.

Demi Moore (62)

Foto: keystone-sda.ch

Demi Moore erklärte bereits 2010, dass sie mit Bikram-Yoga (Yoga bei einer Raumtemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius) angefangen habe. Als es drei Jahre später zum Aus ihrer zehnjährigen Beziehung mit Ashton Kutcher (46) kam, fand sie Hilfe im Kundalini-Yoga, bei dem vor allem die spirituelle Komponente im Zentrum steht. Mit Yoga kämpfte Moore nicht nur gegen den Herzschmerz, sie schöpfte daraus auch neue Kraft. Wie die «Daily Mail» berichtet, hat sie sich später zur Yogalehrerin ausbilden lassen.

Kristin Davis (59)

Foto: Imago

Bei «Sex and the City»-Darstellerin Kristin Davis war der Weg umgekehrt: Bevor sie ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte, war sie als Yogalehrerin tätig, hatte in den 1990er-Jahren gemeinsam mit einem Freund sogar ihr eigenes Studio in New York.

Ursula Karven (60)

Foto: Imago

Seit über 25 Jahren beschäftigt sich die deutsche Schauspielerin Ursula Karven mit Yoga, ist selbst ausgebildete Yogalehrerin mit Schwerpunkt Vinyasa Flow. Zum Thema Yoga hat sie mehrere Bücher geschrieben. Zu den Yogabuch-Verfasserinnen und -Verfassern gehören unter anderen auch Barbara Becker (58) und Schauspieler Ralf Bauer (58).