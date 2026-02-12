Die Ex-Miss-Schweiz tritt in Heidi Klums Top-Show an. Im Trailer von ProSieben, der diese Woche startet, zeigt sie Laufsteg- und Shooting-Talent. Wie sie sich schlägt, erfährt man am Donnerstagabend.

Darum gehts Bianca Sissing (47) tritt bei Germany's Next Topmodel 2026 an

Die Ex-Miss Schweiz überzeugt mit grauen Haaren und Emotionen

2003 wurde Bianca Sissing (47) zur Miss Schweiz gekürt. Nun könnte sie den zweiten Schönheitstitel für sich gewinnen: «Germany's next Topmodel». Die in Kanada aufgewachsene Tochter eines Schweizers und einer Südafrikanerin ist im Trailer der ProSieben-Sendung, die diese Woche startet, mehrfach zu sehen.

Auch in der 21. Staffel setzt die Sendung von Heidi Klum (52) auf eine Mischung mit Männer- und Frauenmodels. Und nachdem es am Mittwochabend mit den Männern begann, sind am Donnerstagabend (20.15 Uhr, ProSieben) die weiblichen Models dran. Einen Programmhinweis postet die Ex-Miss gleich mehrfach auf ihr Instagram-Profil, ohne dabei zu verraten, ohne dabei zu verraten, in welcher Rolle sie teilnimmt. Gegenüber Blick wollte sie sich noch nicht zur Teilnahme äussern. ProSieben selbst bestätigt die Kandidatinnen und Kandidaten erst nach der Ausstrahlung der Sendung.

Grosser Auftritt für Sissing

Allerdings scheint Sissing eine beliebte Teilnehmerin zu sein. Im Trailer kommt sie gleich mehrfach vor. So ist sie auf dem Laufsteg, bei einem Shooting und sogar hinter Heidi Klum und Mode-Designer Jeremy Scott (50) zu sehen. Auch eine emotionale Szene mit Sissing hat es in die Sende-Vorschau geschafft: Den Tränen nahe sagt die Leiterin eines Luzerner Yogastudios: «Es bedeutet mir einfach sehr viel, hier zu sein.»

Ins Auge stechen bei den Aufnahmen die grauen Haare der Ex-Miss. 2023 machte sie publik, diese aufgrund ihres unerfüllten Kinderwunschs so zu tragen. «Ich färbe meine Haare nicht, weil die Chemikalien in der Farbe die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und ein hormonelles Ungleichgewicht verursachen können», sagte sie zur «Schweizer Illustrierten».

Dieses Markenzeichen dürfte sie auch bei «Germany's next Topmodel» unterstützen. Schon seit längerer Zeit wird in der Sendung auf Diversität und Alleinstellungsmerkmale gesetzt. Wie sich Bianca Sissing in der ersten Sendung schlägt, ist am Donnerstagabend zu sehen.