Bei «Germany's Next Topmodel» steht das erste Fotoshooting an. Beide schweizer Kandidatinnen habe ihre gute Mühe damit. Nur eine von den beiden Best-Ager-Models schafft es schlussendlich in die nächste Runde.

Schweizerinnen Ursula Gigliotti und Bianca Sissing kämpfen bei GNTM-Show am 25. Februar

Beide Schweizerinnen haben Mühe beim ersten Fotoshooting der 21. Staffel

Nur eine der beiden Best-Agerinnen schaffen es in die nächste Runde

Saskia Schär Redaktorin People

In der zweiten Woche von «Germany's Next Topmodel» steht bei den Frauen (Pro7, donnerstags um 20.15 Uhr) das erste Fotoshooting an und das läuft für die beiden Schweizer Teilnehmerinnen Ursula Gigliotti (54) und Bianca Sissing (47) nicht wie gewünscht. Als allererste steht Bianca Sissing vor der Linse von Fotograf Armin Morbach (54). So richtig überzeugen mag sie aber weder ihn noch Heidi Klum (52). Letztere bezeichnet Sissing in diesem Moment als «nicht besonders spannend», nennt sie gar «lahm». Wirklich zufrieden ist Sissing mit ihrer Leistung nicht, bricht danach in Tränen aus.

Auch die zweite Schweizerin im Bunde hat beim Shooting ihre liebe Mühe. Klums Fazit: «Wenn ich das Bild jetzt sehe – das haut mich jetzt nicht um.» Eine Chance, die Model-Mama doch noch umzuhauen, erhalten alle Kandidatinnen beim Walk, der in Kleidern vom deutschen Designer Kilian Kerner (47) absolviert wird. Dieser ist absolut begeistert von der Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing. «Ich liebe sie! So selbstsicher. Und das ist genau das, was ich wollte, was sie jetzt gemacht hat».

Anders klingt es, als Ursula den Laufsteg betritt. «Oh Gott. Ihr fehlt so die Lockerheit, der ganze Walk ist ernst, das ist wie bei einer Beerdigung, das ist ein Beerdigungs-Walk», entfährt es Heidi Klum. Bei dem schlechten Shooting und schlechten Walk der in Ascona wohnhaften Ursula Gigliotti wundert es nicht, dass sie am Ende der Sendung den berühmten Satz von Klum hört: «Ich habe heute leider kein Foto für dich.»

«Die wollen das so krass»

Über ihr Aus ist die 54-Jährige traurig. «Es wäre cool gewesen, noch weiterzumachen. Ich fand's ein wunderschönes Erlebnis», so ihr Fazit. Kurz vor dem Walk brachte sie allerdings noch ihre Zweifel zum Ausdruck. «Ich hab da so eine Energie gespürt bei den anderen. Die wollen das so krass, Germanys Next Topmodel zu werden. Und ich dachte so, ‹hmm, willst du das wirklich?›». Die Entscheidung hat ihr schlussendlich Heidi Klum abgenommen.

Weiter auf den Titel hoffen darf hingegen Bianca Sissing, das einzig verbleibende Best-Ager-Model. Auch wenn sie am Set gemäss dem Fotografen Morbach sehr verkrampft wirkte, sei am Schluss dennoch ein sehr schönes Foto entstanden. Laut Kilian Kerner sehe sie aus wie eine «Hollywood-Schauspielerin» und die Gastjurorin und das 90er-Jahre-Topmodel Nadja Auermann (54) nennt sie eine «klassische Schönheit».