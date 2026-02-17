Das ist die Schweizer GNTM-Kandidatin Ursula (54)

Zwei Schweizerinnen, Bianca Sissing (47) und Ursula Gigliotti (54), haben es bei «Germany's Next Topmodel» in die Top 27 geschafft. Gigliotti, Unternehmerin aus Ascona, will zeigen: Schönheit endet nicht mit 50.

Zwei Best-Ager-Models haben es dieses Jahr unter die Top 27 bei «Germany's Next Topmodel» geschafft – beide sind Schweizerinnen. Zum einen Bianca Sissing (47), zum anderen Ursula Gigliotti (54). Erstere ist dank ihres Gewinns des Miss-Schweiz-Titels 2003 hierzulande keine Unbekannte. Anders sieht das (noch) bei Gigliotti aus.

Ihre ersten internationalen Laufstegerfahrungen machte Gigliotti bereits als 18-Jährige, um ihr Studium in Florenz zu finanzieren, wie sie gegenüber ProSieben erklärt. «Danach habe ich mich entschieden, lieber ‹behind the scenes› zu arbeiten. Menschen zu verschönern und ihnen zu helfen, ihre Ausstrahlung zu entfalten, war schon immer meine Leidenschaft – zuerst als Modedesignerin, später als Spa-Managerin und nun als Produzentin von Naturkosmetik», so die in Ascona TI wohnhafte Unternehmerin, die während mehrerer Jahre für Dr. Hauschka tätig war. Seit 2025 arbeitet sie zudem als Best-Ager-Model, ist bei einer Schweizer Agentur unter Vertrag.

Den Titel «Germany's Next Topmodel» möchte sich Gigliotti sichern, um ein Statement zu machebn: «Schönheit endet nicht mit 50 – sie verändert sich, wird echter, tiefer und spannender.» Chancen auf den Titel macht sie sich nicht nur wegen ihres Aussehens aus. «Mein Lächeln zieht Menschen an, meine langen, kräftigen Haare und meine schöne Haut fallen immer wieder auf – viele fragen nach meinem Geheimnis. Ich kombiniere Erfahrung, Persönlichkeit und einen modernen Look, den man nicht übersieht.»

Ehemann ist Sternekoch

Fit hält sich die gebürtige Schaffhauserin mit Kundalini-Yoga – sie leitete einst sogar ein Yoga-Studio – und Rudern auf dem Lago Maggiore. Geht es um das Thema Ernährung, ist sie besonders verwöhnt: Ihr Mann ist der Sternekoch Mattias Roock (45), der seit 2017 als Küchenchef im Fünf-Sterne-Hotel Castello del Sole in Ascona arbeitet. Er ist der Grund, weshalb die diplomierte Aromatherapeutin in der Sonnenstube der Schweiz wohnt und weshalb die gemeinsame Tochter (13) ihre ersten Monate in Shanghai verbracht hatte. Seine Tätigkeit führte Roock unter anderem nach China und Katar, wo Gigliotti folglich phasenweise wohnhaft war. Ihren Glücksort hat sie allerdings nicht im fernen Osten, sondern im südlichen Tessin gefunden.

Die nächste Folge «Germany's Next Topmodel» mit Ursula Gigliotti und Bianca Sissing wird am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.