Sophie Ofer Redaktorin People

In der zweiten Folge von «Germany’s Next Topmodel» wurde es ernst: Der erste grosse Catwalk stand an – und mit ihm die Chance, sich erstmals vor der Jury zu beweisen. Mit dabei waren auch die zwei Schweizerinnen in der Best-Ager-Kategorie: Bianca Sissing (46) und Ursula Gigliotti (54). Während viele Kandidatinnen mit extravaganten Outfits von sich zu überzeugen versuchten, konnte sich vor allem eine durchsetzen: Bianca Sissing.

Schon bei den Proben mit Stargast und Catwalk-Trainerin Lottie Moss – der Halbschwester von Kate Moss – zeigte sich, dass die 46-Jährige weiss, was sie tut. Moss demonstrierte den Walk selbstbewusst und kraftvoll, die Models sollten weder über ihre teils gewagten Looks noch über hohe Absätze klagen. Sissing erschien in gelber Jacke mit ultrakurzer schwarzer Hose, Overknee-Lackboots und silberner Mini-Handtasche. Die langen dunklen Haare trug sie mit Mittelscheitel, ihr Blick war fokussiert, stark.

Sissing hat als Ex-Miss-Schweiz bereits Modelerfahrung

«In so einem Wettbewerb Modelerfahrung zu haben, ist ja immer ein Vorteil», erklärte Sissing selbstbewusst. Die ehemalige Miss Schweiz hat bereits zahlreiche Fashionshows bestritten. Und das war spürbar: «Mein Lieblingslauf bisher!», schwärmte Moss nach Biancas Sissings Probe. «Du hast es absolut auf den Punkt gebracht. So geschmeidig, so natürlich, so selbstbewusst – unglaublich.» Vor der Kamera legte sie nach: Die Schweizerin habe «keine Notizen» gebraucht, ihr Walk habe sich wie eine echte Runway-Show angefühlt.

Dann kam der grosse Moment vor der Jury rund um Heidi Klum. Während Ursula in ihrem silbernen Glitzerkleid laut Moss «zu schnell» über den Laufsteg lief und Klum die Pose mit der Hand in der Hüfte als «steif» kritisierte, sorgte Bianca für Begeisterung. Kaum betrat sie den Runway, waren sich die Juroren einig: «Ich liebe sie!» Ein Juror staunte: «Sie ist 46, aber sieht aus wie 36.»

Heidi ist begeistert

Selbst ein kleiner Zwischenfall – ihre Jacke rutschte hoch und gab den Blick auf ihren Po frei – brachte sie nicht aus der Ruhe. «Go with the flow», dachte sie sich und lief weiter, «als hätte ich den schönsten Popo». Klum reagierte amüsiert: «Bianca! Cheek!» und lobte: «Sie ist richtig gut gelaufen – eigentlich viel stärker als die Jüngeren.»

Bei der Entscheidung wurde es emotional. «Ich will noch nicht nach Hause, es hat gerade erst angefangen», sagte Bianca. Doch die Sorge war unbegründet: «Eine von euch gehört zu den Besten von heute. Und das bist du, Bianca», verkündete Klum. Strahlend nahm die Schweizerin als Erste ihr Weiterkommen entgegen.

In einem berührenden Moment sprach Sissing mit der Jury über ihre Unsicherheit: Ihre Hüften seien früher oft kritisiert worden, sie seien zu breit. Heidi konnte das nachvollziehen: «Das haben sie zu mir auch immer gesagt.» Ihre Botschaft: Am Ende zähle, wer man ist und was man ausstrahlt. Genau das habe Bianca Sissing an diesem Abend eindrucksvoll bewiesen.