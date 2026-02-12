«Germany's next Topmodel» geht in die 21. Runde – und Heidi Klum fällt darin krank aus. Tochter Leni wird dadurch kurzerhand für eine Episode zur Gastgeberin der Sendung.

Seit Heidi Klum (52) 2006 bei ProSieben erstmals auf Modelsuche ging, holt sie sich immer wieder Unterstützung aus der Familie. Auch die 21. Staffel von «Germany's next Topmodel» wird zur Familiensache. Doch diesmal gibt es einen bedeutenden Unterschied: Tochter Leni Klum (21) ist nicht nur als Gastjurorin dabei, sondern sprang in einer Episode sogar komplett für sie ein.

«Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung», erklärt Heidi Klum gegenüber «Bild». Bei ihr sei «gar nichts mehr» gegangen. Den Dreh abzusagen, sei jedoch ebenfalls nicht infrage gekommen. «Die Einzige, die mich vertreten konnte, war meine Tochter Leni.» Diese durfte deshalb auch den berühmt-berüchtigten Satz «Ich habe heute kein Foto für Dich» sagen. «Ich finde, Leni hat das richtig gut gemacht», zeigt sich Klum beeindruckt. «Sie wird auch als Gastjurorin in der Staffel dabei sein. Ich liebe ihre charmante deutsche Aussprache.»

Ihr «GNTM»-Debüt feierte Leni Klum 2022 als Gastjurorin. «Wer hätte das gedacht, dass ich mit dir jemals über den ‹Germany's next Topmodel›-Laufsteg laufe», freute sich Heidi Klum, die Leni einst schon als Baby mit ans Set gebracht hatte. Auch auf dem Final-Sofa im vergangenen Jahr nahm sie neben ihrer Mutter Platz. Leni ist aber nicht das einzige Familienmitglied, das regelmässig für «GNTM» im Einsatz ist.

Wo Heidi ist, sind Tom und Bill nicht weit

Seit 2019 ist Klum mit Tom Kaulitz (36) verheiratet. Und der Tokio-Hotel-Musiker durfte ebenfalls schon bei «GNTM» mitmischen. Seine Band steuerte mit «Melancholic Paradise» den Song der 14. Staffel im Jahr 2019 bei. Im Finale der 16. Staffel 2021 hatte die Band dann auch einen grossen Einsatz: Tokio Hotel und die Band Vize drehten live ein Musikvideo mit den Models zur neuen Single «Behind Blue Eyes».

2022 verantwortete Tom Kaulitz' Projekt WeddingCake den «GNTM»-Opener «Chai Tea with Heidi» – gemeinsam mit Heidi Klum und Snoop Dogg. Im Finale der 17. Staffel setzte er sich dann ans Klavier, während seine Frau den Song zur Eröffnung der Show sang – inklusive Kuss am Flügel.

Auch Zwillingsbruder Bill taucht seit Jahren regelmässig in der Show auf. 2019 und 2021 war er Gastjuror. 2025, zur Jubiläumsstaffel, holte Heidi Klum sowohl ihren Mann als auch ihren Schwager als Gastjuroren. Im Finale verkündete Heidi Klum gleich zu Beginn: «Ich habe mich heute Abend herausgeputzt, weil mein Mann heute noch zu mir kommt. Tokio Hotel ist in the house!»

Auch ihr Vater und ihr Ex waren schon im Einsatz

In den Anfangsjahren war es vor allem Vater Günther Klum (80), auf den das Model zählte. Er begleitete seine Tochter über viele Jahre als Manager. Mit seiner Agentur ONEeins fab betreute er früher zahlreiche Kandidatinnen ihrer Castingshow. Ihr damaliger Ehemann Seal (62) lieferte für die dritte Staffel im Jahr 2008 die Titelmusik «Amazing (Kaskade Remix)».

Noch mehr vom Klum-Clan in «On & Off Catwalk»

Weiterer familiärer «GNTM»-Nachschub ist durchaus denkbar – schliesslich hat Klum noch drei weitere Kinder. Sohn Henry Samuel (20) ist bereits in die Model-Fussstapfen getreten. Im Interview mit der «Vogue» sagte Henry über eine mögliche Show-Beteiligung: «Das ist etwas, worüber ich bisher nicht viel nachgedacht habe. Mein Deutsch ist nicht so gut wie das meiner Schwester Leni, deshalb müsste ich die Sprache definitiv noch besser lernen. Aber ich denke, es könnte wirklich Spass machen – man weiss ja nie!»