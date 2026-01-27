Die Model-Mama macht sich morgens einen gesunden Salat. Da haut sie dann allerdings Fisch und rohe Zwiebeln rein. Wo anderen schlecht werden würde, macht sich Heidi Klum genüsslich über ihr ungewöhnliches Zmorge her.

Darum gehts Heidi Klum teilt auf Instagram ihr ungewöhnliches Zmorge mit Sardinen.

Das Model kombiniert Salat mit Sardinen und rohen Zwiebeln.

Insta-Video vom 27. Januar 2026 sorgt für Diskussionen. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Wer jetzt noch nicht Zmorge hatte, dem dürfte gleich der Appetit vergehen. Heidi Klum (52) teilt auf Instagram nämlich ein Video, in dem sie zeigt, wie sie ihren Zmorge zubereitet. An sich nichts Ungewöhnliches.

Wenn man sich allerdings anschaut, was sie da früh am Morgen reinhaut, könnte man tatsächlich Morgenübelkeit erleben – ganz ohne Schwangerschaft.

Heidi Klums ungewöhnliche Essgewohnheiten

Das Model mischt einen Eisbergsalat mit Tomaten, Öl und Essig. So weit, so gut. Dann greift sie aber zu einem Glas und gibt zwei in Öl eingelegte Sardinen auf ihren Salat. So weit, so speziell. In einer weiteren Story sagt sie dann aber: «Fast vergessen!» und nimmt eine Handvoll roher Zwiebeln, die auch noch auf den Salat gepackt werden. Ihren Zmorge verspeist sie dann genüsslich im Auto auf dem Weg zu einem Termin. Für ihr Gegenüber – und auch Ehemann Tom Kaulitz (36) – kann man allerdings nur hoffen, dass sie Kaugummi oder eine Zahnbürste dabei hat. Denn als wäre der Fisch nicht schon genug, verursachen rohe Zwiebeln doch einen ziemlich penetranten Mundgeruch. Der Fahrer dürfte nach der Fahrt sein Auto erst mal gründlich gelüftet haben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Heidi Klum mit ungewöhnlichem Zmorge von sich reden macht.

Heidi Klum ist bekennender Suppenfan und da darf es zum Zmorge auch gerne mal eine Bouillon mit pochiertem Ei sein. Manchmal macht sie sich aber auch einen Teller mit Avocado, Tomate, Salat, Sellerie, einem gekochten Ei und – genau – roher Zwiebel. Dazu eine halbe Scheibe Pumpernickel und etwas Butter.

Dass die Model-Mama keine Angst vor Mundgeruch hat, beweist sie auch mit ihrem ungewöhnlichen Smoothie, den sie sich ab und an zum Zmorge gönnt, wie sie einmal auf Instagram zeigte: grüner Spargel, Zwiebeln, Knoblauch und Bouillon zusammen aufkochen, pürieren und fertig ist der Zmorge-Smoothie à la Heidi Klum.

Und was esst ihr zum Zmorge? Schickt uns ein Foto!