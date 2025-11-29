DE
Neue Doku im Frühling 2026
Heidi Klum gibt Einblick in ihr Leben – und das ihrer Kids

Mit der neuen Doku «On & Off the Catwalk» zeigt sich Heidi Klum ganz privat. Dabei soll es exklusive Einblicke in ihr Privatleben geben – vor allem auch in jenes ihrer Kinder.
Publiziert: 14:50 Uhr
1/5
Heidi Klum bekommt nächsten Frühling ihre eigene Doku.
Darum gehts

  • ProSieben plant neue TV-Doku mit Heidi Klum und ihrer Familie
  • Exklusive Einblicke in Klums Arbeits- und Familienleben weltweit
  • Zweiteilige Prime-Time-Dokumentation startet im Frühjahr 2026 um 20.15 Uhr
ProSieben plant ein neues TV-Format mit Heidi Klum und ihrer Familie, wie der Sender kürzlich bekannt gab. Die zweiteilige Prime-Time-Dokumentation «On & Off the Catwalk - by Heidi Klum» wird im Frühjahr 2026 ausgestrahlt. Die Sendung verspricht exklusive Einblicke in das Leben der bekannten Moderatorin und ihrer Kinder Leni (20) und Henry (19).

Die Doku soll die Zuschauer an zwei Abenden jeweils ab 20.15 Uhr fesseln. Die Dreharbeiten werden das Kamerateam rund um den Globus führen. Konzernmanager Henrik Pabst verspricht «sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben» der Klums. Die Zuschauer können die Familie bei der Arbeit, auf Reisen und bei den Vorbereitungen für ihre Jobs begleiten.

Heidi Klum und ProSieben – ein unschlagbares Team

Heidi Klum, die seit 2006 durch die ProSieben-Castingshow «Germany»s next Topmodel» führt, erweitert damit ihr Engagement beim Sender. Erst kürzlich feierte sie mit «HeidiFest» ihr eigenes Oktoberfest im Münchner Hofbräuhaus, das ebenfalls von ProSieben übertragen wurde.

Parallel dazu laufen bereits die Dreharbeiten für die 21. Staffel von «GNTM», in der Klum erneut auf der Suche nach Nachwuchsmodels ist. Der genaue Starttermin steht noch nicht fest, üblicherweise beginnt die Show jedoch im Februar.

Mit diesem neuen Format setzt ProSieben auf die Popularität der Klum-Familie und bietet den Zuschauern einen intimen Blick hinter die Kulissen des Model-Business. Die Dokumentation verspricht, Heidi, Leni und Henry von einer persönlicheren Seite zu zeigen als bisher bekannt.

