Heidi Klum (52) ist nicht nur für ihre Model-Karriere und ihre Castingshow «Germany's Next Topmodel» bekannt, sondern auch für Hans und Franz – ihre beiden Brüste, der Namen sie höchstpersönlich bestimmt hat. Die haben nun Zuwachs bekommen – in Form eines langen, grauen Brusthaares. Offenherzig wie man Klum kennt, präsentiert sie das ihren über 12 Millionen Followern auf Instagram.

«Hier ist das Haar. Hier ist es, an meinem Busen. Da ist es doch», sagt Klum in dem Video, in dem sie ihren Ausschnitt von oben filmt, wobei sie gleichzeitig mit der anderen Hand an dem Haar zieht. «Soll ichs abschneiden, soll ichs abreissen, rausrupfen, hängenlassen?», fragt sie sich, während im Hintergrund ein «abschneiden bitte, rupfen nicht» zu hören ist. Von wem die Bitte aus dem Off stammt, ist nicht bekannt.

Klar hingegen ist, dass Klum sich gegen alle der von ihr erwähnten Varianten entscheidet und ihr «langes, graues» Haar behält. «Ich lass es einfach dran», meint die Model-Mama dazu. Die Kommentare zu ihrem Brusthaar-Beitrag hat sie in weiser Voraussicht ausgeschaltet.

«Wollen wir nicht alle alt werden?»

Über ihr Brusthaar hat Klum bereits in der August-Ausgabe des «People»-Magazins gesprochen. Damals erklärte sie, dass sie auf dem Kopf noch keine grauen Haare habe, dafür eines in ihrer Augenbraue. «Es ist so seltsam. Und ich habe eines an der Brust, das zum Teil echt lang wird», so Klum damals.

Mit dem Älterwerden hat sie keine Probleme, stellte sie im Interview klar. «Wollen wir nicht alle alt werden? Ich weiss, dass wir das immer sagen, aber es ist die Wahrheit. Ich blicke bereits auf mein 60. und 70. Lebensjahr, hoffentlich sogar auf mein 80. und 90. Und wenn wir dann noch fit sind, lassen wir es richtig krachen.»