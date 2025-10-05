Heidi Klums späte Rache an Karl Lagerfeld

Darum gehts
- Heidi Klum läuft bei Vivienne-Westwood-Show an Paris Fashion Week
- Designer Andreas Kronthaler fiel vor Heidi Klum auf die Knie
- Klum postete über 50 Storys und vier Beiträge vom Abend
Diese Aussage muss geschmerzt haben. 2009 schnödete Karl Lagerfeld (1933–2019) in der ZDF-Talkshow von Johannes B. Kerner über Heidi Klum (52): «Claudia Schiffer kennt die auch nicht. Die war nie in Paris. Die kennen wir nicht.» Damit machte Lagerfeld unmissverständlich klar, dass er Klum für kein Topmodel hielt und sie nicht mit Haute Couture in Verbindung bringen mochte.
16 Jahre später belehrt Heidi Klum ihren heftigsten Kritiker eines Besseren und legt an der Paris Fashion Week einen bejubelten Auftritt hin. Als letztes – und damit wichtigstes Model – lief sie an der Modenschau der High-Fashion-Marke Vivienne Westwood über den Laufsteg. Dabei trug sie ein extravagantes, weisses Brautkleid, strahlte über beide Ohren und bekam als Ritterschlag noch ein Küsschen von Vivienne-Westwood-Designer Andreas Kronthaler (59). Mehr noch: Der Witwer der 2022 mit 81 Jahren verstorbenen Designerin Vivienne Westwood fiel vor Heidi Klum sogar auf die Knie.
Mit Champion-Zmorge in den Tag gestartet
Am Morgen vor ihrem grossen Auftritt meldete sich Klum noch etwas zerknautscht aus dem Hotelbett. «Guten Morgen, Paris. Das ist ein sehr aufregender Tag für mich heute», sagte sie zu ihren Fans auf Instagram und erklärte, warum: «Ich werde auf einer sehr grossen Fashionshow laufen und bin super aufgeregt.» Danach stärkte sie sich mit einem «Frühstück für Champions», wie sie sagte. Es gab Birchermüsli, zwei gekochte Eier, entkoffeinierten Cappuccino und Orangensaft.
Mit dem Catwalk in Paris dürfte für Heidi Klum ein lange gehegter Traum in Erfüllung gegangen sein. Zwar feierte sie als Model schon immer grosse Erfolge – aber eben nicht im Paris, der Hauptstadt der Haute Couture. Klum legte den Grundstein ihres Megaerfolgs in den frühen 2000er-Jahren in den USA, wo sie als erstes deutsches Model für das Unterwäschelabel Victoria's Secret laufen durfte. Die Türen in die Modemetropole Nummer 1 blieben für sie bis an diesem 4. Oktober aber fest verschlossen.
Grosse Genugtuung
Dass Heidi Klum die Vivienne-Westwood-Show an der Paris Fashion Week nun mit dem schönsten Kleid des Abends abschliessen durfte, ist für die 52-Jährige nicht nur ein Ritterschlag im Modebusiness, sondern sicherlich auch eine persönliche Genugtuung. Wie sehr sie sich darüber freut, zeigt sich auch an ihrem Instagram-Account. Vom grossen Abend postete sie nicht weniger als vier Beiträge und über 50 Storys.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen