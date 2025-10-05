Heidi Klums späte Rache an Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld machte nie einen Hehl daraus, dass er von den Modelqualitäten von Heidi Klum wenig hält. Mit 52 Jahren zeigt sie dem verstorbenen Modezaren an der Paris Fashion Week nun, dass er womöglich Unrecht hatte.

1/12 Heidi Klum feierte am Samstag einen ihrer grössten Erfolge in der Modeindustrie. Foto: Getty Images

Darum gehts Heidi Klum läuft bei Vivienne-Westwood-Show an Paris Fashion Week

Designer Andreas Kronthaler fiel vor Heidi Klum auf die Knie

Klum postete über 50 Storys und vier Beiträge vom Abend Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Diese Aussage muss geschmerzt haben. 2009 schnödete Karl Lagerfeld (1933–2019) in der ZDF-Talkshow von Johannes B. Kerner über Heidi Klum (52): «Claudia Schiffer kennt die auch nicht. Die war nie in Paris. Die kennen wir nicht.» Damit machte Lagerfeld unmissverständlich klar, dass er Klum für kein Topmodel hielt und sie nicht mit Haute Couture in Verbindung bringen mochte.

16 Jahre später belehrt Heidi Klum ihren heftigsten Kritiker eines Besseren und legt an der Paris Fashion Week einen bejubelten Auftritt hin. Als letztes – und damit wichtigstes Model – lief sie an der Modenschau der High-Fashion-Marke Vivienne Westwood über den Laufsteg. Dabei trug sie ein extravagantes, weisses Brautkleid, strahlte über beide Ohren und bekam als Ritterschlag noch ein Küsschen von Vivienne-Westwood-Designer Andreas Kronthaler (59). Mehr noch: Der Witwer der 2022 mit 81 Jahren verstorbenen Designerin Vivienne Westwood fiel vor Heidi Klum sogar auf die Knie.

Mit Champion-Zmorge in den Tag gestartet

Am Morgen vor ihrem grossen Auftritt meldete sich Klum noch etwas zerknautscht aus dem Hotelbett. «Guten Morgen, Paris. Das ist ein sehr aufregender Tag für mich heute», sagte sie zu ihren Fans auf Instagram und erklärte, warum: «Ich werde auf einer sehr grossen Fashionshow laufen und bin super aufgeregt.» Danach stärkte sie sich mit einem «Frühstück für Champions», wie sie sagte. Es gab Birchermüsli, zwei gekochte Eier, entkoffeinierten Cappuccino und Orangensaft.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit dem Catwalk in Paris dürfte für Heidi Klum ein lange gehegter Traum in Erfüllung gegangen sein. Zwar feierte sie als Model schon immer grosse Erfolge – aber eben nicht im Paris, der Hauptstadt der Haute Couture. Klum legte den Grundstein ihres Megaerfolgs in den frühen 2000er-Jahren in den USA, wo sie als erstes deutsches Model für das Unterwäschelabel Victoria's Secret laufen durfte. Die Türen in die Modemetropole Nummer 1 blieben für sie bis an diesem 4. Oktober aber fest verschlossen.

Grosse Genugtuung

Dass Heidi Klum die Vivienne-Westwood-Show an der Paris Fashion Week nun mit dem schönsten Kleid des Abends abschliessen durfte, ist für die 52-Jährige nicht nur ein Ritterschlag im Modebusiness, sondern sicherlich auch eine persönliche Genugtuung. Wie sehr sie sich darüber freut, zeigt sich auch an ihrem Instagram-Account. Vom grossen Abend postete sie nicht weniger als vier Beiträge und über 50 Storys.