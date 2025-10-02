Wiesn-Wirt ätzt gegen Heidi Klum

Heidi Klums «Heidifest»im Münchner Hofbräuhaus stösst auf Kritik. Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel bezeichnet die Veranstaltung als «nicht legitim» – und wirft ihr vor, ein falsches Bild von Bayern zu vermitteln.

760'000 Zuschauer sahen die Primetime-Übertragung auf ProSieben um 20.15 Uhr

Das «Heidifest» von Topmodel Heidi Klum (52) im Münchner Hofbräuhaus, das zu Beginn des Münchner Oktoberfests stattgefunden hat, sorgt für Aufregung in der bayerischen Hauptstadt. Vor allem Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel hat seine liebe Mühe mit dem Event.

Schottenhamel, ein bekannter Gastronom des Oktoberfests, äusserte sich in einem Interview mit «web.de» deutlich gegen die Veranstaltung: «Das ist nicht legitim. Das wirft ein schlechtes Bild auf ganz Bayern». Und weiter: «Bayern besteht nicht aus Botox-gespritzten Frauen, prallen Brüsten, C-Klasse-Prominenz, diesem Pseudo-Anzapfen und Rüschendirndl. Bayern ist viel schöner als das, was dort vorgegaukelt wird.»

Der Wiesn-Wirt ging in seiner Kritik noch weiter und bezeichnete die Schlagershow im Hofbräuhaus als «ganz, ganz schlimm». Er betonte: «Was Heidi Klum dort gezeigt habe, ist nicht Bayern, das ist nicht München, das ist nicht Hofbräu.» Der Wirt fasste seine Meinung mit den Worten zusammen: «Das war so peinlich.»

«Macht mehr Spass»

Trotz der harschen Kritik des Gastronomen fand das «Heidifest» bei vielen Fernsehzuschauern Anklang. In den sozialen Medien äusserten sich Fans positiv über die Veranstaltung. Ein X-User kommentierte: «Meinetwegen könnte das ‹Heidifest› den ‹Fernsehgarten› ersetzen. Macht zumindest mehr Spass und Essen wird auch durchs Bild getragen. Musik winke ich ebenso durch».



Gegen 1000 geladene Gäste schunkelten und tanzen am «Heidifest» zu den Klängen von Jürgen Drews (80), den Wildecker Herzbuben oder auch Vincent Gross (29) – die alle live vor Orts sind, versteht sich. Die Party wurde vom TV-Sender ProSieben übertragen. Die Quote war mit 760'000 Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings eher mies – vor allem, wenn man beachtet, dass die Sendung zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde.

Für Heidi Klum geht die Party übrigens bald weiter – mit ihrer berühmten Halloween-Sause. Auf Instagram postete die Deutsche bereits erste Hinweise zu ihrem Outfit.

