Heidi Klum (52) ist heute ein globaler Superstar, eine Marke mit einem weltbekannten Namen. Dieser Vorname – heute ihr Markenzeichen – war in der Kindheit die Quelle für heftigen Spott. Bevor sie die Laufstege eroberte, wurde die Modelmama in der Schule gehänselt.

«Wo sind der Peter und der Alm-Öhi? Wo sind deine Ziegen? Früher mochte ich meinen Namen nicht», verriet die 52-Jährige «Bild». Erst Jahre später schloss das Supermodel Frieden mit dem Namen, der heute zu ihr gehört. Klum ist mit dieser Erfahrung nicht allein. Viele der grössten Stars Hollywoods und der Musikwelt teilen eine ähnliche Geschichte. Prominente, die heute bewundert werden, wurden einst ebenfalls gemobbt.

Popstar Max Giesinger (36) hat sich aus Angst vor Spott beispielsweise zu Höchstleistungen gezwungen: «Wenn man es nicht geil macht, wird man vielleicht wieder gemobbt. Was natürlich Quatsch ist», sagte der Sänger gegenüber dem Radiosender «MDR Jump». Er habe im Jahr 2020 deshalb sein Leben umgekrempelt, verbringe weniger Zeit in den sozialen Medien und sei mehr in der Natur unterwegs. Supermodel Irina Shayk (39) wurde wegen ihrer dünnen Figur verspottet und als «Stock» beschimpft. Heute wird sie von den meisten für ihre Figur bewundert. Und selbst Kate (43), die heutige Prinzessin von Wales, litt so stark unter den Hänseleien, dass sie schliesslich die Schule wechseln musste.



