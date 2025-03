«Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown wurde in den letzten Monaten mit Hate konfrontiert, vor allem mit Bodyshaming. In einem Video wehrt sie sich nun gegen die fiesen Kommentare und appelliert an ihre Follower. Stars aus allen Generationen sind begeistert.

1/11 Schauspielerin Millie Bobby Brown wird seit der Filmpremiere zu «The Electric State» für ihr Aussehen kritisiert. Foto: keystone-sda.ch

Andere Stars unterstützen Millie Bobby Brown und loben sie für ihre starken Worte

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Sie sei schlecht gealtert und sehe aus wie jemandes Mutter, die sich unters Messer gelegt hat: Diese Schlagzeilen musste Millie Bobby Brown nach der Filmpremiere von «The Electric State» in Los Angeles lesen. Dabei ist die erfolgreiche britische Schauspielerin gerade einmal 21 Jahre alt. «Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um etwas anzusprechen, das meiner Meinung nach grösser ist als ich. Etwas, das jede Frau betrifft, die in der Öffentlichkeit aufwächst», beginnt sie ihr ungeschminktes Statement auf Instagram.

Schon seit sie zehn Jahre als ist, steht sie im Rampenlicht. Mit 12 Jahren hat sich Millie Bobby Brown mit der Erfolgsserie «Stranger Things» einen Namen gemacht. «Ich bin vor den Augen der Welt aufgewachsen, doch aus irgendeinem Grund ist die Welt nicht mit mir mitgewachsen.» Stattdessen würden alle von ihr erwarten, dass sie noch so aussehe wie in der ersten Staffel von «Stranger Things». «Weil ich das nicht tue, bin ich zur Zielscheibe geworden», sagt die Schauspielerin.

«Es ist einfach, Frauen für Klicks zu zerreissen»

In ihrem Video liest sie die Schlagzeilen der letzten Tage vor und nennt dabei auch die Namen der Journalistinnen und Journalisten, die sie in ihrer Berichterstattung für ihr Aussehen kritisiert haben. «Das ist nicht Journalismus. Das ist Mobbing», so Brown. Es sei für sie unverständlich, dass man in einem Artikel eine Beleidigung verstärkt, «statt zu hinterfragen, warum ein erwachsener Mann das Aussehen einer jungen Frau verspottet». Dass hinter den beleidigenden Texten zum Teil auch Frauen stecken würden, sei «noch schlimmer». «Wir sprechen darüber, Frauen zu unterstützen, aber wenn es Zeit dafür ist, scheint es einfacher, sie für Klicks zu zerreissen.»

Weiter sagt sie: «Ich weigere mich, mich kleinzumachen, um den unrealistischen Erwartungen von Leuten zu entsprechen, die nicht damit umgehen können, dass ein Mädchen eine Frau wird. Ich werde mich nicht dafür schämen, wie ich aussehe, wie ich mich kleide oder wie ich mich präsentiere.»

Am Ende ihres Kurzvideos appelliert sie an ihre Fans: «Lasst uns das besser machen. Nicht für mich, sondern für jedes junge Mädchen, das es verdient, ohne die Angst aufzuwachsen, auseinandergerissen zu werden, nur weil es existiert.»

Stars unterstützen Millie Bobby Brown und loben ihre ehrlichen Worte

Starke Worte, das finden auch Stars. Frauen aus allen Generationen reagieren auf Millie Bobby Browns Statement und loben sie für ihre mutigen Worte. So schreibt Schauspielerin Sharon Stone (66): «Wunderschön gesagt. Danke, es spielt wirklich keine Rolle, wie alt wir sind oder wie wir aussehen. Gut gemacht, meine Liebe.» «Sex and The City»-Star Sarah Jessica Parker (59) zeigt ebenfalls ihre Unterstützung: «Ich bin sehr stolz auf dich.» Auch Jeff Bezos' Frau Lauren Sánchez (55) findet, Browns Worte sollen gehört werden: «Dieser Beitrag ist so wichtig und deine Worte sind mächtig. Du bist ein Licht auf dieser Welt, leuchte immer weiter, ohne dich dafür zu entschuldigen.» Sängerin Raye (27) kommentiert mit roten Herzen und schreibt: «Ich bin so stolz auf dich, Mills», während Bella Thorne (27) Applaus-Emojis schickt.

Den Beitrag kommentieren nicht nur Frauen: Chris Pratt (45), ihr Co-Star im Film «The Electric State», kommentiert: «Schön zu sehen, dass du für dich selbst einstehst. Du siehst toll aus! Und noch wichtiger, du hast ein schönes Herz.» Auch der erfolgreiche Rennfahrer Lewis Hamilton (40) hinterlässt einen Kommentar: «Ich bin ehrlich stolz auf dich, Millie.»