Am 1. März ist der wichtigste britische Musikpreis verliehen worden. Die grosse Gewinnerin des Abends ist Charli XCX, die in fünf Kategorien ausgezeichnet wurde.

Die Brit Awards 2025 waren fest in weiblicher Hand

1/6 An den Brit Awards 2025 war Charli XCX die grosse Abräumerin des Abends. Foto: WireImage

Auf einen Blick Charli XCX gewinnt bei Brit Awards 2025 fünf Preise

Chappell Roan als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet

Grosser Starauflauf bei den Brit Awards 2025: Nachdem Promis wie Schauspielerin Millie Bobby Brown (21), Sängerin Sabrina Carpenter (25) und Musiker Lenny Kravitz (60) am 1. März auf dem Red Carpet die Fotografen verzaubert hatten, wurde der wichtigste britische Musikpreis verliehen. Selbst die legendären Beatles waren nominiert, konnten sich in der Kategorie «Song des Jahres» mit «Now And Then» allerdings nicht behaupten. Stattdessen wurden Charli XCX (32) und Billie Eilish (23) für «Guess» ausgezeichnet.

Und es sollte nicht der einzige Award für die britische Sängerin bleiben. Charli XCX wurde zur grossen Gewinnerin des Abends und konnte vier weitere Preise mit nach Hause nehmen - für das Album des Jahres («Brat»), als beste Künstlerin, als bester Dance Act und als Songwriterin des Jahres.

Weitere Gewinner der Brit Awards

Auf globaler Ebene war insbesondere Chappell Roan (27) erfolgreich. Sie wurde nicht nur als beste internationale Künstlerin des Jahres ausgezeichnet, sondern auch für den besten internationalen Song («Good Luck, Babe!»). Der Preis für die beste Gruppe ging an Ezra Collective, der für die beste internationale Gruppe an Fontaines D. C. und über den Award als bester Rap- beziehungsweise Hip-Hop- oder Grime-Act durfte sich Stormzy (31) freuen. US-Sängerin Sabrina Carpenter, die auch einen Auftritt hatte, erhielt den «Global Success Award».

Viele Eindrücke vom roten Teppich sowie aus der Show am Brit-Awards-Abend gibt es unter anderem auf dem Instagram-Profil des Events. Die vollständige Liste aller Gewinnerinnen und Gewinner ist auf der offiziellen Homepage zu finden.