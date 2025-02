An die «Outfit»-Wahl von Bianca Censori kam zwar niemand ran – dennoch sorgte die Outfit-Wahl des einen oder anderen Stars beim wichtigsten Musikpreis für Stirnrunzeln. Blick hat die besten Bilder.

Das waren die schlechtesten Looks der Grammys

1/8 Familie Smith um Patron Will (56) hatte dieses Jahr ein – gelinde gesagt – spezielles Händchen bei der Outfitwahl. Der Rapper und Schauspieler kam als Zirkusdompteur. Foto: FilmMagic

Auf einen Blick Jahresanfang in Los Angeles bedeutet Award Season mit wichtigen Preisverleihungen

Stars nutzen Veranstaltungen wie Grammys für modische Inszenierungen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der Jahresanfang bedeutet in Los Angeles für gewöhnlich Award Season – zwischen Januar und März werden in der kalifornischen Metropole wichtige Preise wie die Golden Globes, die Oscars und die Grammys vergeben. Gemeinsam haben die Film- und Musikauszeichnungen, dass sie den Stars die Chance geben, sich auch punkto Mode in Szene zu setzen – oder aufs Glatteis zu wagen.

Letzteres konnte man vor allem bei den Grammys beobachten, die in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfanden. Allen voran: Bianca Censori (30) in einem Hauch von Nichts.