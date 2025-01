Diese Superstars sind beim Mega-Benefizkonzert «FireAid» dabei

Mit einem Mega-Benefizkonzert soll Geld für die Opfer der Feuerkatastrophe in Los Angeles gesammelt werden. Einige grosse Namen der Musikwelt kommen für «FireAid» zusammen.

1/12 Ein Grossbrand hinterlässt in Los Angeles grosse Zerstörung: Nun soll ein Benefizkonzert namens «FireAid» zur Spendensammlung stattfinden. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Benefizkonzert für Brandopfer in Los Angeles mit Staraufgebot geplant

Billie Eilish, Lady Gaga und Pink unter den teilnehmenden Künstlern

Feuerkatastrophe hat über 12'000 Gebäude zerstört, mindestens 27 Todesopfer

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Einige der grössten Künstler der Musikszene kommen für ein Benefizkonzert zusammen. Ihr Ziel: Spenden für die von den verheerenden Bränden in Los Angeles betroffenen Menschen und Gemeinden zu sammeln.

Diese werden durch die Anneberg Foundation verteilt und «für kurzfristige Hilfsmassnahmen sowie langfristige Initiativen zur Verhinderung künftiger Brandkatastrophen in ganz Südkalifornien verwendet», wie die Veranstalter auf ihrer Webseite verlauten lassen. Viele Hollywood-Stars haben Betroffenen bereits mit Geld und Sachspenden geholfen.

Das Staraufgebot für «FireAid» ist gross: Unter anderem sind Pop- und Rockstars wie Billie Eilish (23) und ihr Bruder Finneas (27), Katy Perry (40), Lady Gaga (38), Pink (45), Gwen Stefani (55), Joni Mitchell (81), Rod Stewart (80), Stevie Nicks (76), Sting (73), Earth, Wind & Fire, Green Day und die Red Hot Chili Peppers mit dabei. Weitere Künstler und Gäste sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Weitere Stars sollen noch verkündet werden

Das Konzert findet am 30. Januar im kalifornischen Inglewood an zwei verschiedenen Veranstaltungsorten statt: dem Kia-Forum (17'500 Plätze) und dem Intuit Dome (18'000 Plätze). Der Kartenverkauf für das Mega-Konzert beginnt am Mittwoch, dem 22. Januar.

Für diejenigen, die nicht in den USA wohnen oder keine Karten erhalten haben: Verschiedene Streamingdienste wie Netflix, Prime Video, Youtube, Apple TV, Apple Music und Spotify werden die Show übertragen, heisst es. Die Kosten der Veranstaltung werden offenbar vom Basketball-Team Los Angeles Clippers übernommen. Dessen Spielstätte, der Intuit Dome, ist einer der Veranstaltungsorte.

Mindestens 27 Menschen starben durch die Feuerkatastrophe

Die Brände waren am 7. Januar in Pacific Palisades, einem Teil von Los Angeles, ausgebrochen. Angefacht durch starke Winde, breiteten sich die Flammen im Los Angeles County aus. Mehr als 12'000 Häuser, Gebäude und Anlagen sollen durch die Feuer zerstört worden sein, über 80'000 Anwohner wurden evakuiert. Mindestens 27 Menschen kamen durch die Brände ums Leben. Insgesamt soll ein Schaden von über 150 Milliarden US-Dollar (136,6 Milliarden Franken) entstanden sein.