1/6 Die verheerenden Brände in Los Angeles forderten viele Opfer. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Die verheerenden Brände in Los Angeles bringen viel Leid und Zerstörung und machen auch vor Prominenten nicht Halt. Der ehemalige Kinderstar Rory Callum Sykes (†32) ist bei einem verheerenden Hausbrand in Los Angeles ums Leben gekommen.

Rory Callum Sykes wurd in den 90er-Jahren durch die Show «Kiddy Kapers» bekannt. Seit seiner Geburt hatte er eine Zerebralparese. Wegen dieser Fehlbildung im Gehirn konnte er kaum sehen und nicht gut gehen. Als das Flammenmeer das Haus erreichte, befand sich der Schauspieler im oberen Stockwerk des Hauses und war nicht in der Lage, das Gebäude selbstständig zu verlassen. Seine Mutter Shelley Sykes schildert auf X die entsetzlichen Szenen: «Er sagte: ‹Mama, lass mich zurück›, aber welche Mutter könnte ihr Kind zurücklassen? Ich habe noch versucht, ihn herauszuziehen, aber mit meinem gebrochenen Arm habe ich es nicht geschafft». In ihrer Panik fuhr sie mit dem Auto los, um Hilfe zu holen. Als Shelley Sykes dann jedoch mit Feuerwehrleuten zu dem Anwesen zurückkehrte, stand das Gebäude bereits in Flammen.

Den letzten Kampf konnte Rory Callum Sykes nicht gewinnen

Die Feuerwehr kämpfte stundenlang, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Gebäude vollständig niederbrannte. Für Rory Callum Sykes kam jede Hilfe zu spät, seine Mutter erlitt schwere Verbrennungen. Sie wird derzeit im Spital behandelt. Der Leichnam ihres Sohnes wurde in der Brandruine noch nicht gefunden.

Shelley Sykes erinnert sich auf dem Nachrichten X an den lebenslangen Kampf ihres Sohnes Rory. «Er hat mit Operationen und Therapien so viel überwunden, um wenigstens einen Teil seines Augenlichts wiederzuerlangen und laufen zu lernen. Trotz der Schmerzen war er begeistert davon, mit mir die Welt von Afrika bis in die Antarktis zu bereisen“, schreibt die Mutter. Den letzten Kampf im Feuer von Los Angeles konnte er jedoch nicht gewinnen.