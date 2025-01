In der Region von Los Angeles wüten verheerende Brände, viele Bewohner werden evakuiert. Unter ihnen auch Christian Thiele, Hollywood-Reporter von Blick, der beängstigende Szenen schildert.

«Fühle mich wie in einem Katastrophenfilm»

Auf einen Blick Feuer in Los Angeles: Blick-Journalist flieht aus seinem Zuhause

Er schildert beängstigende Szenen

Flucht mit dem Auto schwierig: starke Winde wehen Gegenstände auf die Highways

Obwohl unser Los-Angeles-Korrespondent Christian Thiele sich in Hollywood noch gut 14 Kilometer vom nächsten Brandherd entfernt befand, wurde ihm die Luft knapp. Kein Wunder. Denn immer mehr Feuer brachen rundherum um seinen Standort aus: «Der Rauch kam von allen Seiten, seit 15 Uhr stand der Brandgeruch in meinem Büro. Mir tränten die Augen, mein Hals hat gekratzt.»

Vor dem Bürogebäude direkt am berühmten Walk of Fame wirbelten sturmartige Böen lose Gegenstände durch die Luft. «Als dann der Himmel durch Rauch und aufkommende Dämmerung glutrot-dunkel wurde, hatte ich das Gefühl, mitten in einem Katastrophenfilm von Roland Emmerich geraten zu sein – nur ohne Aliens», beschreibt Thiele die beängstigenden Szenen. Dafür sorgte auch die Geräuschkulisse. Ständig fuhren Feuerwehrautos und Polizei mit lautem Sirenengeheul vorbei. Als dann das Internet ausfiel und dann auch der Handyempfang schlechter wurde, beschloss er, das Feld zu räumen: «Ich habe mir die Karte mit den Feuern angeschaut – sie kesselten mich fast schon ein. Der Weg über den Sunset Boulevard nach Norden und Westen war vollkommen zu oder gesperrt. Und die stärksten Windböen waren für den Südwesten angesagt.»

«Als würde man gegen eine Windmaschine anlaufen»

Weshalb er sich entschied, zuerst nach Osten und dann eine Inlands-Highway nach Süden in Richtung San Diego zu fahren. Es wurde ein interessanter Ritt: «Allein der kurze Fussweg zu meinem Auto war so, als würde man gegen eine Windmaschine anlaufen und ich musste herumwirbelnden Gegenständen ausweichen.»

Der Windsturm mit Böen von bis zu 170 Studenkilometern hatte Palmenäste, Absperrkegel von einer Baustelle und andere lose Gegenstände auf die Highways geweht: «Ich bin teilweise Slalom gefahren, um allem auszuweichen. Zum Glück war nicht viel Verkehr, aber in Richtung Orange County dann auch wieder dichter Rauch.» Erst ab San Diego County wurde die Luft wieder klar und plötzlich funktionierte auch das Handy wieder. Mit einem lauten Signalton: Für Los Angeles County wurde offiziell der Notstand ausgerufen.