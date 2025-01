Wegen eines Flammeninfernos sind rund 30'000 Menschen in Los Angeles auf der Flucht. Ein kleines Feuer in Pacific Palisades verwandelte sich durch heftige Winde in einen Grossbrand. Prominente Anwohner wie Jennifer Aniston und Tom Hanks sind betroffen.

30'000 Menschen evakuiert, mehr als 250 Feuerwehrleute im Einsatz

Daniel Macher Redaktor News

09:33 Uhr Aktuell keine Hoffnung auf Eindämmung der Brände Es gebe heute Abend keine Möglichkeit, die Brände in Los Angeles einzudämmen, und die Feuerwehrleute konzentrierten sich stattdessen darauf, Leben zu retten, sagte David Acuna, Pressesprecher von CAL Fire und Bataillonschef. Auf die Frage von CNN, ob es «angesichts der starken Winde irgendeine Hoffnung auf eine Eindämmung dieser Brände» gebe, antwortete Acuna: «Nein. Ehrlich gesagt, die gibt es nicht.» Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire «Unser Hauptanliegen besteht darin, sicherzustellen, dass alle Menschen das Gebiet verlassen, denn die Sicherheit des Lebens steht an erster Stelle. Ausserdem helfen wir den Menschen bei der Planung, damit auch ihre Haus- und Nutztiere einen sicheren Unterschlupf haben», sagte er. Melde dich gerne via WhatsApp unter +4179 813 80 41 bei uns. vor 6 Minuten vor 6 Minuten Verkehr kam zum Erliegen, Autos steckten im Stau fest Auf einigen Strassen in dem wohlhabenden Stadtviertel spielten sich chaotische Szenen ab. Der Verkehr kam zum Erliegen, Autos steckten im Stau fest. Einige liessen ihre Fahrzeuge zurück und brachten sich zu Fuss in Sicherheit. Mit Bulldozern habe die Feuerwehr abgestellte Autos aus dem Weg räumen müssen, um mit ihren Löschwagen weiterzukommen, berichtete der Sender KTLA. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire vor 25 Minuten vor 25 Minuten Feuer in Los Angeles fordert die ersten Verletzten Wie aus Medienberichten bekannt wurde, gibt es im Zuge der verheerenden Brände in Los Angeles die ersten Verletzten: Nach Angaben der Feuerwehr von Los Angeles wurde ein Feuerwehrmann verletzt und «mehrere» Menschen erlitten bei dem Feuer in Palisades Verbrennungen. Foto: Getty Images vor 33 Minuten vor 33 Minuten Nationaler Wetterdienst: «Der zerstörerischste Sturm seit 2011» Über Nacht haben in ganz Südkalifornien extreme Winde zugenommen. In den höchsten Lagen erreichten einzelne Böen Temperaturen von bis zu dreistelligen Werten. Dies facht die zahlreichen anhaltenden Brände an und erschwert die Löscharbeiten. Die Behörden gaben an, dass einige Flugzeuge bereits am Dienstag wegen des Windes am Boden bleiben mussten. Die Windstärke wird voraussichtlich die ganze Nacht über anhalten. In den höheren Lagen der Landkreise LA und Ventura sind vereinzelt Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometer möglich. «Dies wird wahrscheinlich der zerstörerischste Sturm seit dem Sturm von 2011 sein, der Pasadena und die nahegelegenen Ausläufer des San Gabriel Valley schwer beschädigt hat», warnte der Nationale Wetterdienst. «Alle Gemeinden entlang der Highways 118 und 210 sind dem höchsten Risiko vergleichbarer Sturmschäden ausgesetzt.» Foto: keystone-sda.ch 10:33 Uhr 10:33 Uhr Gouverneur Newsom: Mehr als 1400 Feuerwehrleute im Einsatz Mehr als 1400 Feuerwehrleute wurden eingesetzt, um die zahlreichen Brände im Los Angeles County zu bekämpfen, sagte Gouverneur Gavin Newsom auf X. «Kalifornien hat über 1400 Feuerwehrleute und Hunderte von Einsatzkräften eingesetzt, um diese beispiellosen Brände in LA zu bekämpfen. Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Ersthelfer sind die ganze Nacht über im Einsatz, um alles Mögliche zu tun, um Leben zu retten.» Foto: keystone-sda.ch 10:16 Uhr 10:16 Uhr Einwohner von Malibu müssen sich auf Evakuierung vorbereiten Allen Einwohnern von Malibu, für die keine Evakuierungsanordnung gilt, wurde gesagt, sie sollten sich trotzdem auf die Evakuierung vorbereiten. Die Stadt warnte, es sei ein «kritischer Zeitpunkt, sich auf die unvorhersehbare und sich rasch verändernde Natur des Feuers vorzubereiten». Wer mehr Zeit für die Evakuierung brauche oder Haus- oder Nutztiere habe, sollte bereits jetzt seine Abreise vorbereiten, teilte die Stadt am Dienstag kurz vor Mitternacht in einem Update auf ihrer Website mit. Sie forderte die Bewohner auf, weiter nach Nordwesten in Richtung Oxnard zu ziehen, wenn sie dort ausserhalb von Malibu einen sicheren Ort hätten, mit der Begründung, eine frühzeitige Evakuierung könne helfen, Verkehrsstaus oder Verzögerungen zu vermeiden, falls später ein entsprechender Befehl erlassen werde. Foto: Getty Images 09:48 Uhr 09:48 Uhr Knapp 16 Quadratkilometer stehen unter Feuer David Acuna, Pressesprecher von CAL Fire und Bataillonschef sagte, dass sich die Brände aufgrund des starken Windes weiter ausbreiteten. «Die Palisades sind jetzt knapp 3000 Acres (knapp 12 Quadratkilometer) gross. Das Eaton-Feuer in der Nähe des Angeles National Forest umfasst über 1000 Acres (knapp 4 Quadratkilometer). Und das Hurst-Feuer in der Nähe von Sylmar umfasst etwas über 100 Acres (knapp 0,5 Quadratkilometer). Diese Flächen werden jedoch grösser, weil der Wind nicht nachlässt. Tatsächlich ist nicht geplant, dass er die ganze Nacht und wahrscheinlich auch morgen noch nachlässt», sagte er gegenüber CNN. 09:46 Uhr 09:46 Uhr Eaton Feuer weitet sich um 4 Quadratkilometer aus – in sechs Stunden Das Eaton-Feuer in Altadena nördlich von Pasadena hat sich innerhalb von nur sechs Stunden nach Ausbruch der Flammen rasch auf eine Fläche von 400 Hektar (4 Quadratkilometer) ausgeweitet. Wie die beiden anderen Brände in der Region – das gewaltige Palisades-Feuer und das kürzlich ausgebrochene Hurst-Feuer – ist das Eaton-Feuer nach Angaben der Feuerwehr zu 0 Prozent eingedämmt. Foto: IMAGO/VCG 09:29 Uhr 09:29 Uhr US-Regierung sagt Kalifornien Hilfe zu Die US-Regierung hat laut dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom bereits Hilfe zugesagt. US-Präsident Joe Biden hielt sich am Dienstag in Los Angeles auf, um in Kalifornien zwei neue National Monuments auszurufen. Angesichts des Sturms wurde die Verkündung jedoch abgesagt. Kaliforniens Gouverneur Newsom erklärte, Biden habe sofort Unterstützung des Bundes für den Kampf gegen die Brände genehmigt. «Der Präsident der Vereinigten Staaten hat gesagt: ‹Ja. Was brauchen Sie noch?›», sagte Newsom bei einer Pressekonferenz. Der künftige Staatschef Donald Trump hatte zuvor gedroht, dem demokratisch regierten Kalifornien Brandhilfe zu verweigern. Foto: Getty Images Trotz der chaotischen Evakuierungen seien bislang weder Tote noch Verletzte gemeldet worden, sagte die Feuerwehrchefin der Stadt Los Angeles, Kristin Crowley. Hunderte Feuerwehrleute kämpften am Boden oder aus der Luft gegen den Waldbrand. 09:11 Uhr 09:11 Uhr Starker Wind in Los Angeles verhindert Löschen aus der Luft Starker Wind verhindert den Einsatz von Löschflugzeugen im Kampf gegen zwei verheerende Waldbrände. Die Brandbekämpfung aus der Luft sei nicht wirkungsvoll, da sich Wasser und Löschmittel aufgrund des extremen Windes nicht richtig verteilen liessen, berichten US-Medien unter Berufung auf kalifornische Behörden.



Der grössere Brand in der Umgebung des Stadtteils Pacific Palisades hat sich mittlerweile auf eine Fläche von mehr als 11 Quadratkilometern ausgebreitet, wie die kalifornischen Behörden melden. Rettungskräfte, die sich nicht im Dienst oder im Urlaub befinden, sind aufgerufen, sich zum Einsatz zu melden. Laut der Seite poweroutage.us sind in der Umgebung von Kalifornien rund 192'000 Haushalte ohne Elektrizität. Foto: AFP Die Wetterbehörde hat für die Region trockene Starkwinde vorhergesagt, die Feuer schnell vorantreiben können. 08:59 Uhr 08:59 Uhr Eaton-Brand: Evakuierungen, Schulschliessungen, Notunterkünfte Ein weiterer Brandherd ist das Eaton-Feuer. Hier wüten die Flammen in der Nähe von Altadena und Pasadena. Arcadia und Sierra Madre haben in einigen ihrer nördlichen Stadtteile ebenfalls Evakuierungen angeordnet. Laut CAL Fire, der Feuerwehr des Bundesstaates, hat sich das Eaton-Feuer in Altadena auf 600 Acres ausgeweitet – eine Steigerung gegenüber 400 Acres vor nur drei Stunden. Und weniger als eine Stunde zuvor hatte es nur 100 Acres ausgeweitet, was zeigt, wie schnell das Feuer explodiert ist. Foto: AFP Anderswo im Los Angeles County wütet noch immer das riesige Palisades-Feuer in der Nähe von Santa Monica, das sich über mehr als 2900 Acres erstreckt. Weitere Einträge laden

Zehntausende Menschen sind in Südkalifornien vor rasch um sich greifenden Flammen auf der Flucht. Ein zunächst kleines Feuer am Westrand von Los Angeles verwandelte sich durch heftige Winde rasch in ein Inferno. Die Anwohner von Pacific Palisades an der Pazifikküste mussten teils fluchtartig ihre Häuser verlassen.

30'000 Menschen seien von Evakuierungen betroffen, teilte die Feuerwehrchefin von Los Angeles, Kristin M. Crowley, am Dienstagnachmittag (Ortszeit) mit. Berichte über Verletzte gäbe es zunächst aber nicht, allerdings seien mehrere Gebäude in Flammen aufgegangen, sagte Crowley.

Chaotische Szenen auf den Strassen

Den Einsatz von mehr als 250 Feuerwehrleuten beschrieb sie als «extrem schwierig». Auf einigen Strassen in dem wohlhabenden Stadtviertel spielten sich chaotische Szenen ab. Der Verkehr kam zum Erliegen, Autos steckten im Stau fest. Einige liessen ihre Fahrzeuge zurück und brachten sich zu Fuss in Sicherheit. Mit Bulldozern habe die Feuerwehr abgestellte Autos aus dem Weg räumen müssen, um mit ihren Löschwagen weiterzukommen, berichtete der Sender KTLA.

«Es ist schlimm, es ist wie ein Inferno», sagte Lori Libonati, die aus ihrem Haus in Pacific Palisades flüchtete, der «Los Angeles Times». Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat für die Region den Notstand erklärt. Er warnte vor einem «höchst gefährlichen Windsturm» und mahnte die Anwohner, den Evakuierungsaufrufen der Feuerwehr zu folgen. Pacific Palisades ist ein wohlhabender Stadtteil im Westen von Los Angeles mit rund 25'000 Einwohnern. Stars wie Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks und Reese Witherspoon haben dort Häuser.

Dichter Rauch über der Stadt

In kurzer Zeit hatten sich die Flammen auf ein Gebiet von mehr als fünf Quadratkilometern ausgebreitet, wie die Behörden meldeten. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Dichter Rauch über dem hügeligen Hinterland war von den Stränden in Los Angeles zu sehen. Am Abend tauchte die bedrohliche Feuersbrunst den Himmel in rotes Licht.

Das Feuer war am Dienstagvormittag (Ortszeit) ausgebrochen, als heftige Winde tobten. Die Wetterbehörde hat für die Region trockene Starkwinde vorhergesagt, die Feuer schnell vorantreiben können.

Veranstaltungen abgesagt

Wegen der Wetterlage wurden in Hollywood mehrere Veranstaltungen abgesagt. Filmstudios cancelten die geplanten Premierenfeiern für die Filme «Unstoppable» und «Wolf Man», berichtete das Branchenportal «Hollywood Reporter». Auch eine Vorführung des Films «I'm Still Here», die von Regisseur Guillermo del Toro moderiert werden sollte, wurde demnach abgesagt. Del Toro habe wegen der Feuer sein Haus verlassen müssen, hiess es.

Schauspieler James Woods liess seine Follower auf X wissen, dass er in Sicherheit sei. «Ich weiss in diesem Moment nicht, ob unser Haus noch steht», schrieb er bei dem Kurznachrichtendienst. Auf seiner Strasse seien traurigerweise einige Häuser abgebrannt, führte er weiter aus.

Trockenes Wetter verschärft die Lage

Erst im Dezember hatte ein zerstörerischer Waldbrand in dem kalifornischen Küstenort Malibu gewütet. Die Flammen drangen aus dem hügeligen Hinterland bis an die Strände vor. Die berühmte Küstenstrasse Pacific Coast Highway musste streckenweise gesperrt werden. Mehrere Häuser brannten ab.

Tausende Anwohner waren von Evakuierungen betroffen, darunter Prominente wie die Sängerin Cher, die Schauspielerinnen Jane Seymour und Mira Sorvino sowie die Schauspieler Mark Hamill und Dick Van Dyke.

In Südkalifornien blieben in den letzten Monaten Regenfälle weitgehend aus. Trockene Vegetation entzündet sich unter diesen Bedingungen leicht. Wegen extremer Winde hatten die Behörden in dieser Woche die höchste Warnstufe für Feuergefahr ausgerufen.