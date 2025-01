Schweizer Schauspielerin erlebt Brände in Los Angeles «Ich konnte fast nicht atmen»

Die Luzernerin Andrea Isenschmid (33) lebt seit über 10 Jahren in Los Angeles. Wegen der Waldbrände ist sie mit ihrem Mann und den drei Hunden in das Ferienhaus in Big Bear (CA) geflohen. Mit grosser Sorge beobachtet sie die Ausbreitung der Feuer in ihrer Heimat.