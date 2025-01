Max Loong und seine Familie mussten ihr Zuhause verlassen «Ich hatte mehrmals Tränen in den Augen»

Blick ist vor Ort in der Feuerhölle von Los Angeles. Reporter Sandro Zulian kann sich am Freitagabend (Ortszeit) in Pacific Palisades ein Bild der Zerstörung machen. Schweizer Moderator Max Loong erzählt im Interview, wie er mit der Situation umgeht.