1/10 Eine der Lieblingsadressen der Stars: Das Beverly Hills Hotel. Foto: Instagram/@bevhillshotel

Auf einen Blick Reiche und Schöne flüchten vor Bränden in Los Angeles in Luxushotels

Stars verzichten trotz Notsituation nicht auf Luxus und Sonderbehandlungen

Zimmer ausgebucht, kosten bis zu 5000 Dollar pro Nacht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Georg Nopper Redaktor News

Zahlreiche Reiche und Schöne haben bei den Bränden in Los Angeles ihre Häuser verloren oder mussten diese aufgrund der Feuergefahr evakuieren. Viele von ihnen suchen Zuflucht in Luxushotels in der US-Westküstenstadt. Die Fünf-Sterne-Häuser, darunter das Peninsula Beverly Hills, das Four Seasons und der Sunset Tower, sollen bereits ausgebucht sein. Ein einzelnes Zimmer kostet dort bis 5000 Dollar pro Nacht.

Wie Autorin Caroline Graham in einem Beitrag für «Daily Mail» beschreibt, spielen sich in den Lobbys Szenen wie auf der Titanic oder in einem Kriegsgebiet ab. Im Beverly Hills Hotel erstrecke sich eine Schlange einiger der reichsten Einwohner von Los Angeles von der Lobby über den roten Teppich bis zum Parkplatz. Dort kommen weiter weinende und verzweifelte Menschen an, die Kinder, Hunde und in einem Fall sogar einen Graupapagei im Arm hielten.

«Egal, was es kostet, ich brauche Sie!»

«Sie kamen in ihren Teslas und Bentleys an und trugen nur die Kleidung, die sie auf der Flucht anhatten», zitiert die Autorin einen Hotel-Insider. Die Namen der prominenten Gäste bleiben streng geheim. Doch es kursieren Gerüchte: Hotelerbin Kathy Hilton (65) etwa, Mutter von It-Girl Paris Hilton (43), die ihr Strandhaus bei den Bränden verlor, soll im Beverly Hills Hotel gesehen worden sein. Schauspieler Tom Hanks (68) und seine Frau Rita Wilson (68), deren Haus vom Feuer in Pacific Palisades knapp verschont blieb, seien im Peninsula untergekommen.

Trotz der ausserordentlichen Notsituation wollen die Stars auf Luxus und Sonderbehandlung nicht verzichten. Pilates-Lehrer etwa sind sehr gefragt. Sie sollen die reiche Kundschaft im Hotelzimmer trainieren. Ein Trainer zitiert dem Bericht zufolge eine Kundin mit den Worten: «Mir ist egal, was es kostet, ich brauche Sie!»

Diskrete Schönheitsbehandlungen

Ein PR-Mitarbeiter eines bekannten Promi-Dermatologen in Beverly Hills erklärt, dass manche Frauen ihre Zeit nutzen würde, um sich die Lippen zu spritzen und Gesichtsfüller und Botox verabreichen zu lassen: «Wir kommen diskret an und gehen direkt auf das Zimmer. Sie können sich ausruhen und schlafen und wenn sie nach den Bränden wieder auftauchen, wird niemand eine Ahnung haben, dass sie sich kleinere Anpassungen haben machen lassen.»

Ein medizinischer Kurierdienst soll zudem Ozempic und andere Medikamente zur Gewichtsabnahme an die Hotels liefern. «Ich habe alles verloren, aber ich will verdammt sein, wenn diese Krise mich wieder dick macht», wird ein Immobilienmakler aus Hollywood im Bericht zitiert.