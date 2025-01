Los Angeles brennt. Die vier Brände, die die Millionenstadt in Atem halten, sind noch lange nicht eingedämmt. Und für nächste Woche sind bereits wieder starke Winde angekündigt. Blick hörte sich um in einer Stadt, die geprägt ist von Unsicherheit.

Blick trifft Betroffene in der Feuerhölle L.A.

1/7 Bill H. (84) weiss nicht, ob sein Haus noch steht. Foto: Sandro Zulian

Sandro Zulian Reporter News

Los Angeles steht unter Schock. Seit bald einer Woche brennt es hier. Stand Samstagabend gibt es in der Millionenmetropole noch immer vier grosse Brandherde – elf Menschen sind bis jetzt gestorben. Das «Palisades Fire», das an der Küste seinen Ursprung nahm, hat mittlerweile eine Grösse von über 90 Quadratkilometern angenommen.

Ein riesiges Gebiet steht in Flammen. Es entspricht etwa der Fläche der Stadt Zürich. Pacific Palisades, eine wohlhabende Gegend, wurde von den Flammen niedergemäht. Blick hat den schaurigen Ort besucht.

Auf den Strassen von L. A. sind die Feuer allgegenwärtig. Auf Autos, Café-Tischen, auf dem Boden, überall liegt sie: die Asche. Ständig segeln kleine Flocken durch die Luft. Die Menschen tragen Maske.

«Packt ein paar Sachen und macht euch bereit»

Im Gebiet zwischen Venice und Santa Monica – Letzteres wurde bereits teilweise evakuiert – trifft Blick Bill H.* (84). Zusammen mit seiner Frau musste er sein Haus in Malibu, nordwestlich von Pacific Palisades, überstürzt verlassen. Der Rentner wirkt gefasst, auch als er sagt: «Ich weiss nicht, ob mein Haus noch steht.» Er beschreibt den Moment der Evakuierung: «Als das Feuer sich in Richtung unserer Nachbarschaft bewegte, hiess es: Packt ein paar Sachen und macht euch bereit», sagt H.

Stand jetzt geht Bill H. nicht davon aus, dass sein Haus abgebrannt ist. Er stehe in Kontakt mit Nachbarn, die es irgendwie geschafft hatten, wieder ins Gebiet zu kommen. Sie hätten bislang nicht von Feuer in seiner Strasse berichtet. «Wir warten jetzt einfach, bis jemand uns meldet, dass es bei uns brennt», sagt er.

Bill H. schaut überraschend gelassen in die Zukunft: «Am Montag soll es wieder kräftig winden. Wahrscheinlich wissen wir erst gegen Ende nächster Woche definitiv Bescheid. Ich hoffe, unser Haus wird verschont. Das ist meine grosse Hoffnung.»

Bei Funkenflug hat auch er Angst

Wegen des Ascheregens hat Tyler Funny (34) trotz Sonnenschein die Aussenterrasse seines Cafés in Venice geschlossen. Ständig wäre er sonst am Putzen. Von den letzten Tagen bleibt ihm vor allem der Wind lange in Erinnerung: «Das Dach unserer Terrasse wurde regelrecht weggeblasen. Ebenso die Tische und die Stühle», sagt Funny.

Die nächsten Tage und Wochen sieht er mit einer gesunden Prise Galgenhumor: «Die Feuerwehrleute sagen, die Feuer verschieben sich nach Osten. Wir sind im Osten.» Mehr Asche und mehr Rauchwolken erwartet er.

Angst? «Das würde ich noch nicht sagen. Aber wir sind hier sicher alle ein bisschen aufgekratzt.» Feuer in der Vergangenheit hätten sich niemals so schnell ausgebreitet, sagt Funny. «Solange wir noch keinen extremen Funkenflug haben, habe ich noch keine Angst. Wenn das aber kommt, sieht es anders aus.»

2025 hat es noch nicht geregnet

Ebenfalls noch relativ gelassen ist Athena Dickinson (26) aus South Bay. Sie arbeitet in Santa Monica. Sie stört sich sehr an Menschen, die die Tragödie für ihre eigenen Zwecke ausschlachten. «Auf Tiktok sah ich eine Influencerin, die evakuiert werden musste, ihre Tasche packen – mit echten Flammen im Hintergrund. Das Video hiess: ‹Pack deine Notfalltasche mit mir.› Ich dachte nur: Wow.»

Im Gegensatz zu vor einem Jahr habe sich sehr vieles verändert, sagt Dickinson: «Damals hatten wir in Santa Monica Warnungen vor Sturzfluten. Jetzt ist es Feuer.» In diesem Jahr habe es in Los Angeles noch nicht einmal geregnet.

Das ist wohl das, was sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Los Angeles am sehnlichsten wünschen: ganz viel Regen.

* Name geändert