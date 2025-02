Beyoncé kündigt «Cowboy Carter»-Tour an

Beyoncé geht noch in diesem Jahr auf Tournee. Foto: keystone-sda.ch

SpotOn Die People-Agentur

Die Queen des Pop wagt sich auch live in neue Gefilde: Superstar Beyoncé (42) hat am Samstagabend über Instagram ihre «Cowboy Carter Tour» für das Jahr 2025 angekündigt. Die Tournee wird die mehrfache Grammy-Gewinnerin erstmals als Country-Künstlerin präsentieren und ihr aktuelles, für elf Grammys nominiertes Album «Cowboy Carter» in den Mittelpunkt stellen.

Die schlichte Ankündigung erfolgte mit einem neuen Porträtfoto der Sängerin und dem Text «Cowboy Carter Tour 2025». Weitere Details wie Tourdaten und Veranstaltungsorte wurden noch nicht bekannt gegeben. Eigentlich hatte die «BeyHive», wie sich die treue Fangemeinde der Künstlerin nennt, bereits Mitte Januar mit grossen Neuigkeiten gerechnet.

Die für den 14. Januar geplante Ankündigung musste jedoch aufgrund der verheerenden Waldbrände in Los Angeles verschoben werden. Stattdessen spendete Beyoncé über ihre BeyGood Foundation 2,5 Millionen Dollar für die Opfer der Naturkatastrophe.

Historisches Album mit grossen Grammy-Chancen

Mit «Cowboy Carter» wagte die Künstlerin im März 2024 einen mutigen Schritt in die Country-Musik - ein Genre, in dem sie sich nach eigenen Aussagen zunächst nicht willkommen fühlte. Der Erfolg gibt ihr jedoch recht: Die Single «Texas Hold 'Em» erreichte Platz eins der Country-Charts, das Album wurde für mehrere Grammys nominiert, darunter in den Kategorien «Album des Jahres» und «Bestes Country-Album».

Bei der 67. Grammy-Verleihung am Sonntag geht Beyoncé mit insgesamt elf Nominierungen ins Rennen. Neben den Album-Kategorien ist sie auch für den «Song des Jahres» und das «Aufnahme des Jahres» mit «Texas Hold 'Em» nominiert. Weitere Nominierungen erhielt sie für «16 Carriages» (Beste Country-Solo-Performance), «II Most Wanted» mit Miley Cyrus (32, Beste Country Duo/Gruppen-Performance) und «Ya Ya» (Beste Americana-Performance).

Mit dem Album und der nun angekündigten Tour setzt Beyoncé nicht nur ihre eigene Erfolgsgeschichte fort, sondern macht auch auf andere schwarze Künstlerinnen und Künstler in der Country-Musik aufmerksam - einem Genre, das traditionell von weissen Musikern dominiert wird.