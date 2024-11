Beyoncé tritt an Weihnachten bei NFL-Halbzeitshow auf

1/5 Sängerin Beyoncé sorgt für die musikalische Unterstützung bei einem Weihnachtsspiel der NFL. Foto: Trish Badger/imageSPACE/Sipa USA

Auf einen Blick Beyoncé tritt beim NFL-Weihnachtsspiel auf.

Fans können live auf Netflix zuschauen

Beyoncé (43) tritt beim Weihnachtsspiel der NFL auf! Wie die Sängerin auf ihrem Instagram-Account bekannt gibt, wird sie am 25. Dezember in der Halbzeitshow des Footballspiels der Houston Texans gegen die Baltimore Ravens performen. Welche Songs Beyoncé zum Besten geben wird, ist bislang nicht bekannt. Jedoch bietet der Post bereits einen kleinen Vorgeschmack: In dem Video posiert Beyoncé mit einem Football in der Hand auf einem mit Rosen geschmückten Oldtimer – im Hintergrund läuft eine Acapella-Version ihres Songs «Ameriican Requiem».

Fans können das Spektakel nicht nur vor Ort, sondern auch auf der Streaming-Plattform Netflix live mitverfolgen. Das Spiel beginnt um 22.30 Uhr Ortszeit und findet im NRG Stadium in Beyoncés Heimatstadt Houston, Texas statt. Das Match ist das zweite des NFL Christmas Gameday: Beim ersten Spiel treten die Kansas City Chiefs gegen die Pittsburgh Steelers an.

Nicht die erste grosse Show für Beyoncé

Sport- und Musikfans sind von Queen Bs Auftritt im kommenden Monat begeistert. «Es war ein langes Jahr. Danke für das Weihnachtsgeschenk» und «Noch ein Superbowl für Beyoncé? Wow, ich liebe es», heisst es unter anderem in den Kommentaren. Für Beyoncé Giselle Knowles-Carter, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heisst, ist es nicht der erste Auftritt während eines Footballspiels.

2013 trat die heute 43-Jährige erstmals in der Halbzeitshow des Superbowls, das alljährliche Finale der NFL, auf. Damals performte sie unter anderem ihre Hits «Single Ladies (Put a Ring on It)», «Crazy In Love» oder «Halo». Drei Jahre später stand sie erneut auf der Bühne und unterstützte den Headliner Coldplay. Für 2025 wurde der Rapper Kendrick Lamar (37) bestätigt. Mehreren Medienberichten zufolge wird bereits gemunkelt, dass Beyoncé auch bei diesem Auftritt als Gast für die musikalische Untermalung des Sportevents sorgen wird.