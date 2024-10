Hollywoodstars verkleiden sich als Hollywoodstars

Es ist Halloween-Zeit. Am Wochenende steigen auch hierzulande zahlreiche Partys. Wer noch auf der Suche nach einer Verkleidung ist, kann sich von den Stars inspirieren lassen, die selbst gerne in die Rolle anderer Stars schlüpfen.

Wer kopiert hier wen? Kevin Hart (l.) stellt ein 1997 aufgenommenes Bild von Dwayne «The Rock» Johnson nach. Fun Fact: Die beiden Herren in ihren Rollis trennen 30 Zentimeter. Foto: Instagram / kevinhart4real 1/25

Auf einen Blick Hollywoodstars lieben Verkleidungen als andere Berühmtheiten

Beyoncé verwandelte sich in Lisa Bonet und Toni Braxton

Harry Styles begeisterte 2018 als Elton John

Nicky Hilton als Paris Hilton, Paris als Miley Cyrus

Saskia Schär Redaktorin People

Der ursprünglich aus Irland stammende, heutzutage vor allem in den USA gross gefeierte Brauch Halloween schwappt immer mehr in die Schweiz, ist hierzulande jedoch umstritten. Weniger streitbar ist die Kreativität, die so manch ein Verkleidungsfan an den Tag legt. Und dazu gehören natürlich auch die Hollywoodstars. Sie schlüpfen dabei auffallend oft in die Rolle ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Besonders gut zu sehen am Beispiel von Sängerin Beyoncé (43), die sich in den vergangenen Jahren als Model und Mutter von Zoë Kravitz (35), Lisa Bonet (56), verwandelte, ebenso wie in Sängerin Toni Braxton (57). Der «Queen of Hip-Hop», wie Lil' Kim (50) von Beyoncé genannt wird, widmete sie 2017 sogleich eine Handvoll verschiedener Kostüme.

Harry Styles wird zu Elton John

Sich als grosser Star in einen anderen zu verwandeln, ist dabei nicht nur Frauensache, wie das einstige One-Direction-Mitglied Harry Styles (30) beweist. Er schmiss sich zu Halloween 2018 in einen silbernen Glitzeranzug, setzte sich eine bunte Brille auf und machte damit seinem Kostümvorbild Elton John (77) grosse Konkurrenz – und Freude. Der zum Ritter geschlagene Sir Elton John war vom Aufzug seines deutlich jüngeren Berufskollegen derart begeistert, dass er das Bild von ihm als sich sogleich auf Instagram stellte.

Weitere Bilder von Stars – verkleidet als andere Stars – gibt es in der Bildergalerie zu sehen. Beispielsweise schlüpft da Nicky Hilton (41) in die Rolle ihrer Schwester Paris Hilton (43), die sich 2013 ihrerseits für ein Miley Cyrus (31) Kostüm und zehn Jahre später für eine Britney Spears (42) 2.0 entschieden hat.