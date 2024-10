Dieses Wochenende steigen in der Schweiz diverse Halloween-Parties. Eventveranstalter Reto Hanselmann gibt exklusive Tipps für die perfekte Grusel-Deko, witzige Kostüme und schaurige Snacks. So wird Ihre Feier garantiert ein Hit!

Gruseln ist wieder angesagt! Dieses Wochenende finden in der ganzen Schweiz wieder diverse Halloween-Partys statt. Wie du selbst eine filmreife Gruselnacht feiern kannst, weiss Partykönig Reto Hanselmann (43). Der Eventveranstalter zieht mit seiner legendären «Season of the Witch»-Party jedes Jahr Tausende verkleidete Besucher ins Zürcher Kaufleuten. Blick verrät Hanselmann, was es für eine gelungene Halloween-Party und für das passende Kostüm alles braucht.

1 Grusel-Deko

«Die Deko ist das A und O jeder Halloweenparty», erklärt Reto Hanselmann. «Man muss die Gäste gleich beim Eingang zum Fest in die richtige Stimmung versetzen.» Der Partyveranstalter empfiehlt, mit typischen Horror-Ängsten – wie Spinnen, Gespenster, Zombies und Vampiren – zu spielen und dabei auf günstige Materialien wie Styroporplatten aus dem Baumarkt zu setzen. «Die Platten einfach im Stil einer Gruft oder eines alten Hauses anmalen, dazu farbige Lampen installieren, ein paar Skelette und Spinnennetze montieren – schon entsteht eine perfekte Grusel-Atmosphäre.» Auch DVDs mit Horror-Effekten können für eine schaurige Stimmung sorgen. «Alternativ kann man auf dem Fernseher auch stumm alte Horrorfilme laufenlassen, das sorgt mit der passenden Musik auch für wohligen Gruseleffekt.»

2 Witzige Kostüme

«Was die Kostüme anbelangt, ist Kreativität Trumpf», sagt Hanselmann. Der Zürcher rät dazu, sich nicht nur auf klassische Monster zu beschränken, sondern auch witzige und originelle Kostüme auszuprobieren. «Schau dich um, was gerade im Trend ist. Vielleicht findest du Inspiration in der Popkultur oder bei deinen Lieblingsstars.» In den USA seien schon seit Jahren Kostüme, die sich am echten Leben orientieren, angesagt, so Hanselmann. «Heidi Klum macht es vor: Sie kam letztes Jahr als Pfau. Der Fantasie sind bei den Kostümen keine Grenzen gesetzt.»

3 Hitsongs und Grusel-Klassiker

Die richtige Musik ist für eine gelungene Halloween-Party unverzichtbar. Hanselmann empfiehlt einen Mix aus klassischen Gruselsongs wie «Thriller» von Michael Jackson (1958–2009) oder «Ghostbuster» von Ray Parker Jr. (70) und aktuellen Hits. «Die Gäste sollen mitsingen und tanzen können. Das ist allgemein bei jeder Party ein Erfolgsgarant.»

4 Passendes Essen und Getränke

«Das Auge isst und trinkt mit – auch bei Halloween», sagt Hanselmann mit einem Lachen. Der Partykönig schlägt vor, Fingerfood in gruseligen Formen anzurichten. «Wienerli mit Ketchup lassen sich wunderbar als abgeschnittene Finger inszenieren», sagt Hanselmann. «Man kann auch mit Süssigkeiten einen Topf voller Augen anrichten.» Dazu soll der Gastgeber oder die Gastgeberin rote Getränke wie Bloody Mary oder Campari-Soda servieren. «Alternativ eignen sich auch Aperol Spritz oder roter Vodka mit Red Bull. Rote Getränke mit einer gruseligen Verzierung machen den kleinen, aber feinen Unterschied.»

5 Last-Minute-Kostüme

«Auch kurzfristig lässt sich noch ein tolles Kostüm zusammenstellen», versichert Hanselmann und gibt damit Entwarnung für alle, die noch keine passende Verkleidung gefunden haben. «Bei Kostümverleihern oder Secondhand-Läden findet man auch kurzfristig oft etwas Passendes. Da kann man sich auch im Laden mit einem Freund oder einer Freundin inspirieren lassen.» Wer das Budget möglichst gering halten möchte, der soll sich im eigenen Schrank umschauen. «Man sucht sich zu Hause alte Kleider raus, kombiniert sie neu. So kann man sich wunderbar als Kardashian verkleiden oder auch als Anna Wintour.» Für die legendäre Vogue-Chefin brauche man nur eine passende Perücke und eine Sonnenbrille. «Das wichtigste ist: Dass man Spass hat und sich kreativ austobt.»

Hanselmann selbst schlüpft im Trailer zu seiner Halloween-Party «Season of the Witch» in die Rolle eines Indiana-Jones-artigen Abenteurers, der eine dunkle Macht entfesselt. «Ich liebe apokalyptische Szenarien mit Zombies und Monstern», verrät er. Sein Kostüm, das er diesen Samstag zu seiner Party tragen wird, sei ebenfalls von dieser Welt inspiriert. «Mehr verrate ich noch nicht.»