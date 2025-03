1/7 «And the Oscar goes to ...» – Das heisst es am 2. März in Hollywood wieder. Foto: AFP

Auf einen Blick Oscars 2024: Rekorde könnten gebrochen, eingestellt oder aufgestellt werden

Timothée Chalamet könnte jüngster bester Hauptdarsteller-Oscar-Gewinner werden

Emilia Pérez mit 13 Oscar-Nominierungen, könnte bisherigen Rekord von 11 Siegen brechen

Auch die 97. Oscarverleihung am 2. März in Los Angeles bietet einmal mehr die Chance auf zahlreiche Rekorde, die gebrochen, eingestellt oder aufgestellt werden könnten. Wobei einige davon im Vorfeld wahrscheinlicher als andere erscheinen.

Beerbt Timothée Chalamet Adrien Brody?

Der gesamte Globus liebt den immer noch unter 30 Jahre alten Superstar Timothée Chalamet (29). Bei den anstehenden Academy Awards könnte er Adrien Brody (51) als jüngsten Sieger in der so bedeutenden Kategorie bester Hauptdarsteller beerben. Brody triumphierte im Jahr 2003 für «Der Pianist» - und ist in diesem Jahr übrigens wieder für sein Spiel in «Der Brutalist» nominiert.

Auch Brody war bei seinem Sieg 29 Jahre alt, doch da sein Geburtstag im April liegt, Chalamets jedoch im Dezember, wäre der «Dune»-Star der jüngste beste Hauptdarsteller der bisherigen Oscar-Geschichte.

Timothée Chalamet ist übrigens auch der erste Darsteller seit Kino-Legende James Dean (1931-1955), der mit unter 30 Jahren zwei Mal für einen Oscar in der Kategorie bester Hauptdarsteller nominiert war. Die erste Nominierung heimste er 2018 für sein Spiel in «Call Me By Your Name» ein. Damals war er gerade einmal 23 Jahre alt.

Wird «Emilia Pérez» zum erfolgreichsten Oscar-Film aller Zeiten?

13 Mal ist das Gangster-Musical «Emilia Pérez» für einen Academy Award nominiert. Nur einige wenige Filme - «All About Eve», «Titanic» und «La La Land» - kamen auf 14 Nominierungen und damit mehr Preischancen. Gewinnen könnte «Emilia Pérez» allerdings lediglich zwölf Mal, da zwei Songs aus dem Film jeweils für einen Oscar nominiert sind und es in der Kategorie bester Song nur einen Sieger geben wird.

Der bisherige Rekord an Oscar-Siegen steht bei elf - erreicht von «Ben Hur», «Titanic» und «Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs». Doch dass «Emilia Pérez» diesen Rekord brechen oder einstellen wird, erscheint nach rassistischen und antimuslimischen alten Tweets von Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón (52), die im Vorfeld der Verleihung für einen Aufschrei gesorgt haben, mehr als fragwürdig.

«Emilia Pérez» wird ausserdem möglicherweise den Rekord für die meisten Siege eines nicht-englischsprachigen Films einstellen oder brechen. Hier liegen derzeit «Parasite», «Im Westen nichts Neues» und zwei weitere Titel mit je vier Siegen vorne.

Auch einen Negativrekord könnte «Emilia Pérez» aufstellen - den der meisten Nominierungen ohne eine einzige Auszeichnung. In dieser Hinsicht liegen gegenwärtig «Am Wendepunkt» sowie Steven Spielbergs (78) «Die Farbe Lila» mit je elf Nominierungen «vorne».

«Anora»- und «Emilia Pérez»-Macher mit Rekord-Chance

«Anora»-Regisseur Sean Baker (54) und «Emilia Pérez»-Macher Jacques Audiard (72) gehen mit jeweils vier Oscar-Chancen in die Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood. Das gelang zuvor überhaupt erst sieben Künstlern. Sollten Audiard oder Baker tatsächlich jeweils alle ihre vier Kategorien gewinnen, in denen sie nominiert sind, würden sie einen Rekord von Walt Disney (1901-1966) einstellen, der am 25. März 1954 vier Oscars an einem Abend gewann.

Weitere Oscar-Rekorde, die gebrochen werden könnten

Daneben werden unter Umständen zahlreiche weitere Rekorde bei der 97. Oscarverleihung fallen. «Wicked»-Star Cynthia Erivo (38) könnte mit 38 Jahren das jüngste Mitglied im EGOT-Club aller Zeiten werden, also Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen haben.

Fernanda Torres («Für immer hier», 59) gewinnt möglicherweise als erste Brasilianerin einen Academy Award als beste Hauptdarstellerin. Der in Constanța, Rumänien, geborene Sebastian Stan («The Apprentice», 42) könnte der erste Rumäne werden, der in der Kategorie bester Hauptdarsteller gewinnt, Isabella Rossellini («Konklave», 72) hingegen als erste italienische Schauspielerin in der Kategorie beste Nebendarstellerin triumphieren.

Endlich ein Sieg für Diane Warren?

Die US-amerikanische Musikerin Diane Warren (68) könnte einen besonderen Oscar-Fluch loswerden: Sie ist für «The Journey» aus dem Film «The Six Triple Eight» für einen Oscar in der Kategorie bester Song nominiert. Warren war bislang unfassbar anmutende 16 Mal für einen Oscar nominiert und konnte bislang noch nie gewinnen. Im Jahr 2022 erhielt sie jedoch einen Ehrenoscar für ihr Lebenswerk.