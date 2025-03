1/5 In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es so weit: Die Oscars 2025 werden verliehen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Conan O'Brien moderiert die Preisverleihung

Es ist der bedeutendste Abend der Filmindustrie und der Höhepunkt der alljährlichen Award-Saison: die Oscar-Verleihung. Die grossen Namen Hollywoods finden dieses Wochenende zusammen und einige von ihnen werden mit einem der begehrten Goldjungen nach Hause gehen – und mit einem prall gefüllten Goodie Bag im Wert von über 100'000 Euro. Die wichtigsten Informationen zu der Hollywood-Sause gibts im Folgenden.

Wann finden die Oscars 2025 statt?

Die Oscars finden am 2. März um 16.00 Uhr (Pacific Standard Time) statt. Für die Schweiz bedeutet das: Die diesjährigen Oscars werden am 3. März ab 01.00 Uhr zu sehen sein. Wer die Oscars live mitverfolgen will, muss also wohl oder übel mit etwas weniger Schlaf auskommen. Die Preisverleihung dauert normalerweise rund dreieinhalb Stunden.

Wo finden die Oscars 2025 statt?

Seit 2002 findet die Oscar-Preisverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles, Kalifornien, statt. Die Veranstaltung wird live vor Ort im Stadtteil Hollywood ausgetragen.

Wo kann ich in der Schweiz die Oscars schauen?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du live dabei sein kannst, wenn die Goldjungen überreicht werden:

Blick

Blick wird während der Preisverleihung hier live tickern. Solltest du von Sonntag auf Montag also eine Nachtschicht einlegen, bleibst du mit dem Liveticker über die Geschehnisse in Hollywood informiert.

SRF

SRF überträgt die Oscars nicht nur live, sondern bietet gleich ein umfangreiches Oscar-Programm. Am Sonntag, 2. März, um 18.45 Uhr wird auf dem Sender SRF 1 vom Geschehen in Hollywood berichtet und die Oscar-Prognosen werden ein letztes Mal präsentiert.

Am Montag, 3. März, um 00.25 Uhr startet dann auf SRF zwei das «G&G Spezial – Oscars 2025». Zu Beginn gibt es eine Liveübertragung des Schaulaufens der Stars auf dem roten Teppich. Ab 01.00 Uhr geht es ans Eingemachte. Die 97. Oscars werden von «Gesichter & Geschichten» zum achten Mal live übertragen.

ProSieben



Auch der Sender ProSieben überträgt die Oscars 2025 live, sowohl im Stream auf Joyn als auch im Free-TV. Auf Joyn beginnt die Vorberichterstattung bereits um 22.30 Uhr. Im TV startet die Übertragung des roten Teppichs um 23.45 Uhr. Auch bei ProSieben startet die Liveübertragung der Preisverleihung um 01.00 Uhr.

Disney+

Der Streaming-Service von Disney hat sich zum ersten Mal die Rechte zur Übertragung der Oscars gesichert. Das bedeutet, dass Inhaber und Inhaberinnen eines Disney+-Abos die Preisverleihung auch dort im Stream mitverfolgen können.

Wer moderiert die Oscars 2025?

Durch die Preisverleihung führt der amerikanische Talkshow-Moderator und Komiker Conan O'Brien (61). Er löst Jimmy Kimmel (57) ab, der in den Jahren 2017, 2018, 2023 und 2024 die Award-Nacht moderierte.

Für die offiziellen Social-Media-Kanäle der Oscars wird Amelia Dimoldenberg (31) auf dem roten Teppich Interviews führen.

Welche Kategorien gibt es bei den Oscars 2025?

Bei den diesjährigen Oscars gibt es die folgenden 23 Kategorien:

Bester Hauptdarsteller

Bester Nebendarsteller

Beste Hauptdarstellerin

Beste Nebendarstellerin

Bester Animationsfilm

Bester animierter Kurzfilm

Beste Kamera

Bestes Kostümdesign

Beste Regie

Bester Dokumentarfilm

Bester Dokumentarkurzfilm

Bester Schnitt

Bester internationaler Film

Bestes Make-up und beste Frisur

Beste Filmmusik

Bester Song

Bester Film

Bestes Szenenbild

Bester Kurzfilm

Bester Ton

Beste visuelle Effekte

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bestes Originaldrehbuch

Besonders interessant sind jeweils die «Big Five»-Kategorien. Das sind der Oscar für den besten Film, die beste Hauptdarstellerin, den besten Hauptdarsteller, die beste Regie und das beste Drehbuch (adaptiert und original).

Wer wird dieses Jahr die Goldjungen überreichen?

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat verkündet, dass unter anderem folgende bekannte Gesichter Oscars an ihre Kolleginnen und Kollegen überreichen werden:

Halle Berry (58)

Penélope Cruz (50)

Elle Fanning (26)

Whoopi Goldberg (69)

Scarlett Johansson (40)

John Lithgow (79)

Amy Poehler (53)

June Squibb (95)

Bowen Yang (34)

Joe Alwyn (34)

Sterling K. Brown (48)

Willem Dafoe (69)

Ana de Armas (36)

Lily-Rose Depp (25)

Selena Gomez (32)

Goldie Hawn (79)

Connie Nielsen (59)

Ben Stiller (59)

Oprah Winfrey (71)

Dave Bautista (56)

Harrison Ford (82)

Gal Gadot (39)

Andrew Garfield (41)

Samuel L. Jackson (76)

Margaret Qualley (30)

Alba Rohrwacher (46)

Zoe Saldaña (46)

Rachel Zegler (23)

Ausserdem werden gemäss Oscar-Tradition die Gewinnenden der Schauspielkategorien aus dem Vorjahr die Auszeichnungen an ihre Nachfolger und Nachfolgerinnen überreichen. Also werden auch Cillian Murphy (48), Emma Stone (36), Robert Downey Jr. (59) und Da'Vine Joy Randolph (38) auf der Bühne zu sehen sein.

Wer singt an den Oscars?

Die musikalische Begleitung kommt dieses Jahr nicht wie in den Vorjahren von den Nominierten der Kategorie «Bester Song». Stattdessen werden die «Wicked»-Schauspielerinnen Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (38) zusammen auftreten. Auch Doja Cat (29), Raye (27) und Lisa (27, von der K-Pop-Gruppe Blackpink) stehen für ihren gemeinsamen Song «Born Again» auf der Bühne. Das Frauen-Sextett wird durch den Auftritt von Queen Latifah (54) vervollständigt. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat ausserdem bekanntgegeben, dass der Chors «Los Angeles Master Chorale» ein Song zum Besten geben wird.