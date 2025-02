1/5 Am Sonntag, 2. März, werden die Oscars zum 97. Mal verliehen. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Donnerstag werden die Nominierungen für die Oscars bekanntgeben

Oscar-Verleihung 2025 findet am Sonntag, 2. März, statt

Die Schweiz kann dieses Jahr auf so manchen Oscar hoffen. Der Basler Tim Fehlbaum ist mit seinem Film «September 5» in der Kategorie «Bestes Originaldrehbuch» nominiert. Edward Berger darf sich über acht Nominierungen für seinen Film «Conclave» freuen, der in den Kategorien «Bester Film», «Bester Hauptdarsteller», «Beste Nebendarstellerin», «Bestes adaptiertes Drehbuch», «Bestes Kostümdesign», «Bester Schnitt», «Bestes Szenenbild» und «Beste Filmmusik» nominiert wurde.

Hier gibts alle Oscar-Nominierungen im Überblick:

Bester Film

«Anora»

«The Brutalist»

«A Complete Unknown»

«Conclave»

«Dune: Part II»

«Emilia Pérez»

«I’m Still Here»

«Nickel Boys»

«The Substance»

«Wicked»

Beste Regie

Jacques Audiard – «Emilia Pérez»

Sean Baker – «Anora»

Brady Corbet – «The Brutalist»

James Mangold – «Like a Complete Unknown»

Coralie Fargeat – «The Substance»

Beste Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo – «Wicked»

Demi Moore – «The Substance»

Karla Sofía Gascón – «Emilia Pérez»

Mikey Madison – «Anora»

Fernanda Torres – «I’m Still Here»

Bester Hauptdarsteller

Adrien Brody – «The Brutalist»

Colman Domingo – «Sing Sing»

Ralph Fiennes – «Conclave»

Timothée Chalamet – «Like a Complete Unknown»

Sebastian Stan – «The Apprentice»

Beste Nebendarstellerin

Monica Barbaro – «Like a Complete Unknown»

Ariana Grande – «Wicked»

Felicity Jones – «The Brutalist»

Isabella Rossellini – «Conclave»

Zoe Saldaña – «Emilia Pérez»

Bester Nebendarsteller

Yura Borisov – «Anora»

Kieran Culkin – «A Real Pain»

Edward Norton – «Like a Complete Unknown»

Guy Pearce – «The Brutalist»

Jeremy Strong – «The Apprentice»

Bestes Originaldrehbuch

«Anora»

«The Brutalist»

«A Real Pain»

«The Substance»

«September 5»

Bestes adaptiertes Drehbuch

«Like a Complete Unknown» – Jay Cocks, James Mangold

«Conclave» – Peter Straughan

«Emilia Pérez» – Jacques Audiard

«Nickel Boys» – RaMell Ross, Joslyn Barnes

«Sing Sing» – Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, John Divine G Whitfield

Bester Animationsfilm

«Flow»

«Inside Our 2»

«Memoir of a Snail»

«Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl»

«The Wild Robot»

Beste Kamera

«The Brutalist»

«Dune: Part Two»

«Emilia Pérez»

«Maria»

«Nosferatu»

Bester Dokumentarfilm

«Black Box Diaries»

«No Other Land»

«Porcelain War»

«Soundtrack to a Coup d'Etat»

«Sugarcane»

Bestes Kostümdesign

«Like a Complete Unknown»

«Conclave»

«Gladiator II»

«Nosferatu»

«Wicked»

Bester Schnitt

«Anora»

«Conclave»

«Emilia Pérez»

«Wicked»

«The Brutalist»

Bester animierter Kurzfilm

«In the Shadow of Cypress»

«Wander to Wonder»

«Yuck!»

«Magic Candies»

«Beautiful Men»

Bester Dokumentar-Kurzfilm

«Death by Numbers»

«I am Ready, Warden»

«Incident»

«The Only Girl in the Orchestra»

«Instruments of a Beating Heart»

Bester Kurzfilm

«A Lien»

«Anuja»

«I'm Not a Robot»

«The Last Ranger»

«The Man Who Could Not Remain Silent»

Bestes Szenenbild

«The Brutalist»

«Conclave»

«Dune: Part Two»

«Nosferatu»

«Wicked»

Bestes Make-up & Hairstyling

«A Different Man»

«Emilia Pérez»

«Nosferatu»

«The Substance»

«Wicked»

Beste Filmmusik

«The Brutalist»

«Emilia Pérez»

«Conclave»

«Wicked»

«The Wild Robot»

Bester Filmsong

«El Mal» aus «Emilia Pérez»

«The Journey» aus «The Six Triple Eight»

«Like A Bird» aus «Sing Sing»

«Mi Camino» aus «Emilia Pérez»

«Never Too Late» aus «Elton John: Never Too Late»

Bester Ton

«Like a Complete Unknown»

«Dune: Part Two»

«Emilia Pérez»

«Wicked»

«The Wild Robot»

Beste visuelle Effekte

«Alien: Romulus»

«Better Man»

«Dune: Part Two»

«Kingdom of the Planet of the Apes»

«Wicked»

Die Oscars werden von den schweren Bränden in Los Angeles überschattet

Die Verleihung wird aller Voraussicht nach nicht im geplanten Rahmen stattfinden

Mit Edward Berger und Tim Fehlbaum sind zwei Schweizer im Oscar-Rennen 23.01.2025, 17:12 Uhr 23.01.2025, 17:12 Uhr «Auszeichnung für das gesamte Team» «September 5», geschrieben von Moritz Binder und Regisseur Tim Fehlbaum, ist bei der heutigen Bekanntgabe für einen Oscar nominiert worden. Der Thriller der Münchner Produzenten Philipp Trauer und Thomas Wöbke in Co-Produktion mit Constantin Film geht in der Kategorie «Bestes Drehbuch» ins Rennen um den renommierten Academy Award. Moritz Binder und Tim Fehlbaum: «Es ist uns eine unglaubliche Ehre, nominiert zu sein und wir empfinden das als eine Auszeichnung für das gesamte Team hinter und vor der Kamera. Wir freuen uns sehr!» 23.01.2025, 14:48 Uhr 23.01.2025, 14:48 Uhr Und Demi Moore ... ... wird als beste Hauptdarstellerin für «The Substance» nominiert. 23.01.2025, 14:47 Uhr 23.01.2025, 14:47 Uhr Ralph Fiennes ... ... holt sich die Nominierung als bester Hauptdarsteller. 23.01.2025, 14:45 Uhr 23.01.2025, 14:45 Uhr Die «Conclave»-Festspiele gehen weiter ... ... es gibt eine Nomination fürs beste Produktionsdesign und den besten Schnitt. 23.01.2025, 14:43 Uhr 23.01.2025, 14:43 Uhr Nach einer kurzen Pause geht es jetzt weiter ... und «Emilia Perez» wird in der Kategorie «Bester Soundtrack» gleich zweimal bedacht. Chapeau! 23.01.2025, 14:37 Uhr 23.01.2025, 14:37 Uhr Tim Fehlbaum für bestes Originaldrehbuch nominiert! Jetzt gehts auch für Tim Fehlbaum richtig los – er ist mit «September 5» nominiert. 23.01.2025, 14:35 Uhr 23.01.2025, 14:35 Uhr Jean de Meuron geht leider leer aus Sein Kurzfilm «Edge of Space» wurde nicht nominiert. 23.01.2025, 14:34 Uhr 23.01.2025, 14:34 Uhr Und auch beim besten Original-Soundtrack ... ... ist «Conclave» dabei. 23.01.2025, 14:34 Uhr 23.01.2025, 14:34 Uhr «Conclave» hat seine erste Nominierung ... und zwar für das beste Kostümdesign. 23.01.2025, 14:32 Uhr 23.01.2025, 14:32 Uhr Warme Worte zu Beginn Wie erwartet starten die Nominierungen mit Würdigungen der Ersthelfer in Los Angeles.