Fehlendes Filmwissen bei der Academy

Laut dem US-Magazin «Variety» haben zwei Mitglieder der Academy ihre Stimme nicht an Ralph Fiennes (62) für seine Rolle in «Conclave» gegeben – weil sie davon ausgingen, der Brite habe bereits für seinen Part in «Schindlers Liste» (1994) den Preis als bester Nebendarsteller bekommen. Sie lagen falsch: 1994 bekam Tommy Lee Jones (78) den Oscar in dieser Sparte für «Auf der Flucht». So oder so: Unser Interview mit Ralph Fiennes liest du hier.