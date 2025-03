1/5 Einer der grössten Oscars-Skandale aller Zeiten: Hollywoodstar Will Smith stürmt 2022 die Bühne und verpasst Komiker Chris Rock eine Ohrfeige. Foto: AFP

Auf einen Blick Oscarverleihung: Glamouröse Momente und Skandale prägen die Geschichte der Veranstaltung

Will Smith ohrfeigte Chris Rock, falsche Gewinner verkündet, Marlon Brando boykottierte

Fünf grösste Skandale, darunter ein nackter Mann auf der Bühne 1974 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Patricia Broder Redaktorin People

Die Oscarverleihung, das glanzvolle Ereignis der Filmwelt, ist nicht nur für glamouröse Momente bekannt, sondern auch für eine Reihe von Skandalen, die weltweit für Schlagzeilen sorgten. Blick fasst die fünf grössten Oscar-Skandale in der Geschichte der Academy zusammen:

1 Die Ohrfeige (2022)

Die Oscarverleihung 2022 wurde von einem beispiellosen Zwischenfall überschattet: Hollywoodstar Will Smith (56), der an diesem Abend mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, stürmte plötzlich die Bühne und knallte Komiker Chris Rock (60) eine Ohrfeige. Kurz darauf verliess der Schauspieler die Bühne wieder, setzte sich und schrie: «Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund.» Auslöser war ein Witz, den Rock zuvor über den Haarausfall von Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith (53) machte. Der Vorfall sorgte weltweit für Schlagzeilen und Empörung und führte zu einer zehnjährigen Sperre für Smith von sämtlichen Veranstaltungen der Academy.

2 Der falsche Gewinner (2017)

Ein weiterer viel beachteter Skandal ereignete sich im Jahr 2017. Damals gaben die beiden Hollywood-Legenden Faye Dunaway (84) und Warren Beatty (87) versehentlich «La La Land» anstelle von «Moonlight» als Gewinner in der Königsdisziplin bester Film bekannt. Das gesamte «La La Land»-Team hatte bereits die Bühne betreten und Dankesreden gehalten, als der Fehler korrigiert wurde. Der peinliche Fauxpas sorgte nicht nur für weltweites Aufsehen, sondern führte auch zu einer Überprüfung des Ablaufes der Preisverleihung.

3 Der aufdringliche Kuss (2003)

Hollywoodstar Adrien Brody (50) wurde 2003 für seine Leistung in «Der Pianist» als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. In seinem Siegestaumel fiel der damals 29-jährige Laudatorin Halle Berry (57) stürmisch um den Hals und küsste sie ungefragt auf den Mund. Die überrumpelte Schauspielerin spielte zwar mit, enthüllte Jahre später aber, was ihr damals wirklich durch den Kopf ging: «Was zum Teufel geschieht hier gerade?» Auch Adrien Brody, der dieses Jahr erneut für einen Oscar nominiert ist, äusserte sich kürzlich zum verhängnisvollen Moment und erklärte, dass «nichts, was ich jemals getan habe, tue oder tun würde», mit dem Vorsatz komme, «jemanden schlecht fühlen zu lassen.»

4 Der Flitzer (1974)

Während der Oscarverleihung 1974 stürmte ein nackter Mann die Oscar-Bühne und sorgte für einen der bizarrsten Momente in der Geschichte der Academy. Der Vorfall ereignete sich während der Moderation von David Niven (73) und sorgte für allgemeine Verwirrung und Heiterkeit im Publikum.

5 Brandos Boykott (1973)

1973 verweigerte Filmlegende Marlon Brando (1924–2004) die Annahme des Oscars als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in «Der Pate». Stattdessen schickte der Schauspieler die indigene Aktivistin Sacheen Littlefeather (1946–2022) auf die Bühne, um eine Erklärung zu verlesen, in der er Hollywoods Darstellung von US-amerikanischen Ureinwohnern kritisierte. Brandos Boykott war ein kraftvolles politisches Statement, das die Öffentlichkeit für die Diskriminierung indigener Völker sensibilisierte.

Diese Skandale haben die Oscarverleihung im Laufe der Jahre geprägt und gezeigt, dass selbst die glamouröseste Veranstaltung der Filmbranche nicht immun gegen Kontroversen und Überraschungen ist.