Das sind die reichsten britischen Stars unter 30

Dua Lipa und Tom Holland folgen auf den Plätzen zwei und drei

Styles hat 20 Milliarden Streams auf Spotify und 200 Millionen Pfund

Harry Styles (30) ist der reichste britische Star unter 30 Jahren. Der Popstar führt die am Dienstag (29. Oktober) veröffentlichte Liste der «30 reichsten unter 30-jährigen britischen Prominenten Grossbritanniens und Irlands» des «Heat»-Magazins an.

Styles hat demnach ein Nettovermögen von 200 Millionen Pfund (rund 225 Millionen Franken). Als sich seine Band One Direction 2016 trennte, lag dies noch bei 37 Millionen Pfund. Dank drei erfolgreichen Soloalben, 20 Milliarden Streams auf Spotify, einer zweijährigen Welttournee sowie Ausflügen in die Schauspielerei, einem Werbedeal mit Gucci und der eigenen Lifestyle-Marke Pleasing hat sich das Vermögen des Sängers versiebenfacht.

Dua Lipa auf Platz zwei

Mit einem nur halb so grossen Vermögen (104 Millionen Pfund, resp. 117 Millionen Franken) geht der zweite Platz an Sängerin Dua Lipa (29), die in den vergangenen Jahren drei Alben veröffentlicht und eine Tour ausverkauft hat. Zudem ist sie Werbepartnerin von Yves Saint Laurent und Porsche und hat eine eigene Kollektion mit Versace designt. Platz drei geht an «Spider-Man»-Star Tom Holland (28), der unter anderem dank sechs «Marvel»-Filmen über 34 Millionen Franken wert ist.

Mit einem Vermögen von um die 34 Millionen Franken steht Sänger Lewis Capaldi (28) auf dem vierten Platz – und das trotz einer Tourabsage aufgrund seiner mentalen Gesundheit. Platz fünf geht an die Jüngste in der auserwählten Runde: «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown (20) hat ein Vermögen von 25 Millionen Franken.

Auch Sophie Turner unter den Top Ten

Ebenfalls weit vorne auf Platz sechs steht Schauspielerin Sophie Turner (28) – mit einem Vermögen von 21 Millionen Franken, unter anderem dank ihrer Rolle der Sansa Stark in «Game of Thrones», für die sie angeblich 170'000 Franken pro Episode verdient haben soll.

Die Top Ten komplett machen Rapper Dave (26) mit 15.6 Millionen, Sängerin Jorja Smith (27) mit 15.4 Millionen, Musiker Sam Fender (30) mit 14.7 Millionen und «Sex Education»-Star Asa Butterfield (27) mit 12 Millionen Franken.

Weitere Namen auf der Liste sind Reality-Star und Influencerin Molly-Mae Hague (25), «Game of Thrones»-Darstellerin Maisie Williams (27), Schauspielerin Saoirse Ronan (30), TV-Moderatorin Maya Jama (30), Schauspielerin Florence Pugh (28) und Schauspieler Paul Mescal (28).