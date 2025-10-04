Was hat Heidi Klum in Paris zwischen den Zähnen?

Heidi Klum ist wie viele Stars derzeit in Paris, wo die Fashion Week stattfindet. Und weiss, wie man sich inszeniert: Klum fällt mit besonderen Accessoires und einer speziellen Kleiderwahl auf. Das gibt so einige Reaktionen und Fragezeichen.

Darum gehts Heidi Klum sorgt mit transparentem Outfit bei Paris Fashion Week für Aufsehen

Klum präsentierte sich in durchsichtigem Kleid und silbernen Grillz

Die Shows an der Paris Fashion Week lassen sich Menschen, die mit Mode arbeiten, Mode lieben oder leben, nur ungern entgehen. Es ist darum keine Überraschung, dass sich auch Heidi Klum (51) auf den Weg in die Stadt der Liebe machte, um sich die eine oder andere Modenschau anzuschauen. Mit im Gepäck hatte die Modelmama ihren Ehemann Tom Kaulitz (36), dessen Bruder Bill und Tochter Leni Klum (21). Viele Kleider scheint sie für die Reise aber nicht eingepackt zu haben.

Bei der Vorstellung der Frühling-Sommer-Kollektion des Luxuslabels Vetements am Freitag schritt Heidi Klum gemeinsam mit Tochter Leni über den roten Teppich. Dort zeigte Heidi Klum sich als wahre Wundertüte und schälte sich nach und nach aus ihrem Outfit. Erst stand sie im grauen Mantel mit fetten Schulterpolstern und Sonnenbrille da. Dann legte sie das warme Kleidungsstück ab und sorgte für grosses Staunen bei den Fotografen. Darunter trug Heidi Klum lediglich einen weissen String, spärlich bedeckt von einem transparenten Kleid. Dann wich die Sonnenbrille und schlussendlich öffnete sie noch ihren Mund und präsentierte die letzte Überraschung des Abends. Statt eines weissen Lächelns kamen in ihrem Mund silberne Veneers – sogenannte Grillz zum Vorschein.

So ein Grill kann bis zu einer Million kosten

Der Zahnschmuck, den Heidi Klum trägt, ist vor allem in der Hip-Hop-Szene verbreitet und verschiedene Rapper wie Nelly oder A$AP Rocky setzen auf noch mehr Glitzer beim Lächeln. Grillz werden meist aus Edelmetallen wie Platin, Gold oder Silber gefertigt und können individuell verschönert werden. Für noch mehr Bling Bling werden sie oft mit Diamant verziert oder bekommen Gravuren.

Ganz günstig ist es nicht, sich die Zähne so zu verschönern. Je nach Ausführung, Material oder Komplexität, kosten Grillz zwischen ein paar hundert bis zu mehreren Zehntausend Franken. Sie müssen perfekt auf das Gebiss der Trägerin angepasst werden, damit sie gut sitzen, nicht schmerzen und nicht aus dem Mund fallen. Im Besitz der teuersten Grillz der Welt ist Musikerin Katy Perry (40) – ihr Zahnschmuck ist so wertvoll, dass er seit 2018 sogar einen Eintrag im «Guiness-Buch der Rekorde» hat. Der noble Zahnaufsatz, der mit zahlreichen Edelsteinen versetzt ist, hat einen Wert von 1 Million US-Dollar, was ungefähr 800'000 Schweizer Franken entspricht.

Lob und Kritik wechseln sich ab

Heidi Klums Auftritt in Paris polarisiert. Während die deutsche «Elle» dem Look mit einem Instagram-Post huldigt, fragen sich viele in den Kommentaren, was sich die 51-Jährige bei der Wahl ihres Outfits gedacht hat. «Stell dir vor, du könntest jedes Kleid haben und du wählst dieses hier ...», schreibt jemand unter dem Foto. Andere bewerten Klums Kleiderwahl als «billig» oder «verzweifelt». Und viele finde, dass sie so viel Freizügigkeit gar nicht nötig habe.

Viel Lob kommt von «GNTM»-Siegerin Stefanie Giesinger (29), die Heidis Outfit schlicht «hot» findet. Aber nicht nur Klums Zögling, sondern auch viele andere Kommentatoren mögen, was sie sehen. Jemand auf Instagram bringt es kurz und knapp auf den Punkt und schreibt: «Es ist Heidi Klums Job, aufzufallen.»