Heidi Klums beste Halloween-Kostüme der letzten Jahre
1:21
Von Wurm bis Cyborg:Heidi Klums beste Halloween-Kostüme der letzten Jahre

«Besonders hässlich»
Heidi Klum liefert erste Hinweise zu Halloween-Kostüm

Das finale Kostüm hält Heidi Klum bis zu ihrer traditionellen Halloweenparty am 31. Oktober gewöhnlich geheim, aber mit kleinen Hinweisen stimmt das deutsche Model die Fans jetzt schon auf ihre Verkleidung ein. «Das ist erst der Anfang», schrieb Klum auf Instagram.
Wie präsentiert sich das deutsche Topmodel Heidi Klum dieses Jahr zu Halloween?
Darum gehts

  • Heidi Klum plant besonders hässliches und unheimliches Halloween-Kostüm
  • Maskenbildner Mike Marino verwandelt Klum oft bis zur Unkenntlichkeit
  • Klum veranstaltet seit 2000 jährlich am 31. Oktober eine Halloween-Party
Die silbergraue Maske ist wohl ein Abdruck von Heidi Klums (52) Kopf, allerdings sind Kinn und Unterlippe nach hinten eingedrückt. Die gebürtige Rheinländerin, die in ihrer Wahlheimat USA den Ruf als «Queen of Halloween» weg hat, verlinkte in dem Posting den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte Klum schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verwandelt, etwa im vorigen Jahr zum Ausserirdischen E.T. oder 2022 mit fleischigem Ganzkörperkostüm zu einem Riesenwurm.

Bei einem Auftritt in der «Tonight Show» von Moderator Jimmy Fallon (51) hatte Klum schon Anfang August verkündet, dass sie in diesem Jahr zu Halloween «besonders hässlich» und «super unheimlich» aussehen möchte.

Die vierfache Mutter richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween jeweils am 31. Oktober eine grosse Party aus. Nur 2020 und 2021 fiel ihr legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie aus.

Queen of Halloween

Auch Ehemann Tom Kaulitz (36) ist gewöhnlich Teil der aufwendigen Verwandlungsaktionen. Schon häufiger erschien das Paar in Partnerkostümen zu der traditionellen Party in New York. Im vorigen Jahr lief Kaulitz als Ausserirdischer an Klums Seite. 2023 trat sie als überlebensgrosser Pfau ins Rampenlicht, umgeben von zehn Akrobaten als grün glänzende Pfauenfedern, Kaulitz steckte in einem riesigen Pfauen-Ei. Davor hatte sich die «Germany's Next Topmodel»-Moderatorin schon mal zu einem Werwolf, Zombie oder einer deutlich gealterten Version ihrer selbst verwandeln lassen.

