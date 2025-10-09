So deftig mag Heidi Klum ihr Essen

Heidi Klum besucht ihren absoluten Lieblings-Dönerladen in Berlin. Die GNTM-Moderatorin ist Stammkundin dort und schwärmt besonders von der geheimen Spezialsauce.

Jaray Fofana Redaktorin People

Während in der deutschen Hauptstadt Berlin die neue Staffel von «Germany's Next Topmodel» läuft, hat Supermodel Heidi Klum eine ganz andere Priorität: den besten Döner der Stadt! Wer dachte, ein Model lebe nur von Luft und Salatblatt, wird nun eines Besseren belehrt. Heidi Klum schwört auf den Fleisch-Salat-Mix im Fladenbrot und hat einen absoluten Favoriten: «XL Döner Sophie».

Ihren Fans auf Instagram verriet sie freudig, dass sie ihren «absoluten Lieblings-Dönerladen» besuchen würde. «Ich kann es gar nicht abwarten, ich freue mich schon», so das Model. Vor Ort trifft sie ihren Kebab-König: Özkan Özkaya, der seit 20 Jahren bei «XL Döner» in der Schlossstrasse in Charlottenburg arbeitet. Über die prominente Kundin verriet er «Bild» kürzlich: «Sie kommt schon seit acht Jahren zu uns, bestimmt einmal im Jahr. Heidi ist Stammkundin!»

Grossen Appetit

Die Bestellung sei immer gleich: zartes Kalbfleisch, mit allem. Dazu gebe es eine ordentliche Portion extra Zwiebeln, Rotkohl und die legendäre Spezialsauce. Diese sei Heidis Schwachpunkt. Ihren 12,5 Millionen Followern gesteht sie: «Das ist das Geilste an dem Ganzen, die Spezialsauce.» Was drinsteckt, bleibt ein Geheimnis, wie Özkan Özkaya erklärte: «Unsere eigene Mischung. Cremig, würzig und ein bisschen Knoblauch darf nicht fehlen.»

Wer erwartet, dass die «GNTM»-Moderatorin ihren Döner vornehm mit der Gabel isst, irrt sich gewaltig. Özkan Özkaya lachte im Interview mit «Bild»: «Sie hat richtig reingehauen.» Kalorien scheinen beim besten Döner Berlins egal zu sein.

Klum war nicht allein unterwegs. Begleitet von ihrem Manager und zwei Freunden, soll sich Heidi Klum entspannt und völlig bodenständig verhalten haben. Sie kündige sich nie an und sei sehr nett, lache viel und bedanke sich immer, meinte Özkan Özkaya.