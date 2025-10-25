Heidi Klum macht sich für den Winter parat und sorgt dafür, dass ihr Immunsystem gewappnet ist. Dafür greift sich aber nicht etwa zu Ingwer oder Citrusfrüchten, sondern zu einer eher ungewöhnlichen Kombination.

Klums Manuka-Honig hat einen extrem hohen MGO-Gehalt von 300

Nächste Woche steigt Klums legendäre Halloweenparty

Die kalte und nasse Jahreszeit ist langsam aber sicher da. Zeit, das Immunsystem zu stärken. Das dachte wohl auch Heidi Klum (52) – ganz besonders in Hinblick auf ihre grosse Halloweenparty nächste Woche, die sie jedes Jahr schmeisst und das gruselige Highlight des Jahres ist.

Um also nicht noch krank zu werden, so kurz vor knapp, dachte sich das Model wohl, dass sie alle Tipps und Tricks anwenden muss, um gesund zu bleiben. Und dabei schreckt sie auch nicht vor ungewöhnlichen und, ehrlich gesagt, fragwürdigen Methoden zurück.

Scharf und bitter statt scharf und süss

In einer inzwischen gelöschten Story auf Instagram spiesst sie also kurzerhand eine rohe Knoblauchzehe auf eine Gabel und tunkt diese in Manuka-Honig. Manuka-Honig gilt als besonders gesund und in hoher Dosierung soll er sogar Medizin ähnlich sein. Das liegt an dem im Manuka-Honig enthaltenen Wirkstoff Methylglyoxal (MGO). Je höher dieser Gehalt, desto bitterer und gesünder ist der Honig. Schaut man bei Heidi Klum genau hin, erkennt man, dass ihr Manuka-Honig einen MGO-Gehalt von 300 hat – und das ist extrem hoch.

Wer also jetzt gehofft hat, dass der scharfe Geschmack von der Knoblauchzehe durch den potenziell süssen Honig etwas neutralisiert wird, der wird an dieser Stelle bitter enttäuscht. Heidi Klums Gesicht nach zu urteilen, scheint sie die Kombination aber gar nicht mal schlecht zu finden. Erst skeptisch, reisst sie plötzlich überrascht die Augen auf.

Heidi Klums Essensvorlieben sind nichts für schwache Nerven

Dass die Ehefrau von Tom Kaulitz (36) aber sowieso starke Geschmacksknospen hat, ist bekannt. Zum Zmorge soll sie, wie sie einst auf Instagram verriet, zwei Getränke zu sich nehmen. Das erste besteht lediglich aus zwei Zitronen, die im Mixer klein gemacht werden, bis sie nur noch Flüssigkeit sind. Der zweite Shake lässt einen das Gesicht wohl noch mehr verziehen – vor allem, wenn man die frühe Tageszeit bedenkt, zu der das Model den Drink zu sich nimmt. Grüner Spargel, Knoblauch, Zwiebeln und ein Bouillonwürfel – das alles mit heissem Wasser aufkochen und fertig ist Heidi Klums morgendliche Suppe. Nichts für schwache Mägen also.

Ihr neuester Trick für ein starkes Immunsystem dürfte da für sie nichts weiter als ein gewöhnlicher Snack sein. Wer da aber lieber bei Ingwershots und Orangensaft bleibt, dem sei absolut vergeben.