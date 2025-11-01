Heidi Klum überrascht als Medusa bei ihrer legendären Halloweenparty in New York. Der Schweizer Designer Yannik Zamboni beeindruckt mit einem aufwendigen Kostüm und gibt exklusive Einblicke in die Feier der Superstars.

Darum gehts Heidi Klum als Medusa auf ihrer legendären Halloweenparty in New York

Schweizer Yannik Zamboni und Aaron Kohler verkleideten sich als Samara Morgan

Kostüm von Zamboni und Kohler kostete einen fünfstelligen Betrag

Die ganze Welt blickt am 31. Oktober nach New York: Dort präsentiert sich Topmodel Heidi Klum (52) Jahr für Jahr an ihrer legendären Halloweenparty in einer aufwendigen Kostümierung. Auch in diesem Jahr wurde wild gerätselt, manche tippten auf ein Kostüm als Marge Simpson. Weit gefehlt: Klum kam als Medusa. Mittendrin an der Party waren mit Modemacher Yannik Zamboni (39) und Partyveranstalter Reto Hanselmann (44) auch zwei Schweizer.

«Heidi war richtig hässlich. Es tat weh, sie anzuschauen», sagt Yannik Zamboni gegenüber Blick. «Aber sie hatte auch mit Abstand das beste Kostüm.» Mit einem Lachen fügt der Gewinner von Klums Show «Making The Cut» an: «Platz 2 geht aber an mich!»

Fünfstelliger Betrag für Halloweenkostüm

Er und sein bester Freund Aaron Kohler (38) verkleideten sich als Samara Morgan aus dem Film «The Ring». «Wir wollten etwas weniger Aufwendiges. Am Schluss waren wir aber doch sieben Stunden dran», so Zamboni. «Wir hatten eine Person für unser Make-up engagiert, drei für unsere Haare. Und eine Person machte uns die Nägel», verrät er. Abgerundet wurde das Ganze mit einem Kostüm von seinem eigenen Modelabel Madison Blanche. Kostenpunkt: Ein fünfstelliger Betrag.

Obwohl er bis zur Schliessung der Party vor Ort war und tanzte, seien die Gäste von Klums Halloweenparty nicht sehr feierwütig. «Alle sind einfach total giggerig auf Heidi», meint Zamboni. «Jeder will sie sehen. Wenn sie irgendwo ist, ist sie der Star. Aber Heidi und ihre Leute sind ja dort, um zu feiern. Dann gleicht sich das aus.»

0:53 Halloween-Party in New York: Heidi Klum erscheint als hässliche Medusa